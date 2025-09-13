Justitie

Anchetă privind fondurile europene pentru biodiversitate. Un apropiat al lui Mircea Fechet, implicat

Anchetă privind fondurile europene pentru biodiversitate. Un apropiat al lui Mircea Fechet, implicat
Din cuprinsul articolului

Grupul de firme de consultanță în mediu coordonat de Emilian Burdusel se află în centrul atenției autorităților, acesta activând de cel puțin opt ani în apropierea Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Arii Protejate. Inspectorii antifraudă de la DLAF și procurorii DNA analizează afacerile grupului și licitațiile publice câștigate de firmele lui Burdusel la Romsilva, Ministerul Mediului și Agenția pentru Arii Protejate, potrivit romaniatv.net.

Autoritățile investighează posibile fraude la licitațiile finanțate din fonduri europene

Autoritățile investighează posibile fraude la licitațiile din bani europeni și suspiciuni de corupție. Burdusel ar fi avut relații personale foarte apropiate cu fosta șefă a Agenției pentru Arii Protejate, Adi Croitoru. Aceasta a fost numită în funcție de fostul ministru Darius Vâlcov, în timpul guvernării PSD condusă de Viorica Dăncilă, și ar fi rămas în funcție o perioadă datorită sprijinului PNL Bihor și al lui Ilie Bolojan.

Grupul de firme controlat de Emilian Burdusel a câștigat licitații de aproximativ 90 de milioane de lei, aproape 20 de milioane de euro, pentru refacerea planurilor de management ale parcurilor și rezervațiilor naturale gestionate de Romsilva.

În paralel, Burdusel ar fi urmărit să acceseze bani europeni de la Ministerul Mediului pentru același tip de activități. În timpul mandatului ministrului Mircea Fechet, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a semnat două contracte de finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Suma de 120 de milioane de euro din PNRR nu a fost folosită

Suma era destinată actualizării planurilor de management, identificării zonelor de protecție strictă și refacerii habitatelor de pajiști, dar nu a fost niciodată folosită.

La renegocierea PNRR, România a renunțat la aceste fonduri după ce ministrul Mediului de la acea vreme, Fechet, și secretarul general al ministerului ar fi vrut, în mod nelegal, să direcționeze banii către Universitatea de Vest din Timișoara sau UBB Cluj, urmând ca ulterior să ajungă la grupul de firme coordonat de Emilian Burdusel.

Mircea Fechet

Mircea Fechet. Sursa foto: Facebook

În acest context, Ministerul Mediului s-a aflat în conflict cu decidenții Agenției pentru Arii Naturale Protejate, instituția prin care urma să fie gestionată finanțarea de 120 de milioane de euro.

Metoda, ilegală

Consiliul Concurenței a decis că această metodă de contractare a banilor europeni prin universități este ilegală. Ulterior, Emilian Burdusel și rețeaua sa de firme de consultanță au contestat în instanță caietele de sarcini ale licitațiilor, ceea ce a blocat absorbția fondurilor europene.

Astfel, România a renunțat la cele 120 de milioane de euro, riscând amenzi mari și o posibilă procedură de infringement din partea UE, cu sancțiuni care pot ajunge la milioane de euro anual. Astfel, țara a pierdut o investiție strategică impusă de Comisia Europeană, care ar fi permis protecția parcurilor naturale și deblocarea unor proiecte majore de infrastructură.

Alte contracte acordate de Fechet

În afara proiectului strategic blocat de firmele lui Emilian Burdusel, Ministerul Mediului condus la acea vreme de Fechet a acordat contracte semnificative companiilor de consultanță coordonate de Emilian Burdusel. Relația dintre Burdusel și ministrul Fechet este acum investigată de procurorii DNA.

Fechet a atribuit două contracte grupării Burdusel: 19,7 milioane de lei pentru un studiu privind zonele de protecție strictă, câștigat de asocierea PRO BIODIVERSITAS – M&S Ecoproiect și OMNIA Development, și 1,97 milioane de lei pentru completarea rețelei Natura 2000, câștigat de OMNIA Development în asociere cu M&S Ecoproiect. Contractele ar fi fost atribuite fără o concurență reală, potrivit romaniatv.net.

