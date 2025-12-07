George Simion, apel pe ultima sută de metri. Să iasă lumea la vot

George Simion, liderul AUR, a transmis un mesaj de mobilizare a electoratului. Pe ultima sută de metri, politicianul i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot.

„Din motive care ţin de regulile campaniei electorale, pe care noi alegem să le respectăm, nu vom face declaraţii politice până la ora 21, vom reveni cu declaraţii la ora 21. Până atunci vrem să rugăm fiecare cetăţean din municipiul Bucureşti şi din judeţul Buzău să meargă la vot.Este o rată de prezenţă foarte, foarte mică”, a afirmat liderul AUR. Care a mai transmis ca votanții să nu creadă în nicio speculație legată de exit-poll-uri.

Îi mai rugăm să nu dea crezare diferitelor rezultate ale exit- poll-urilor. Sunt cifre foarte mari de cetăţeni care aleg să nu răspundă operatorilor de la exit poll. Şi tot ce se vehiculează în spaţiul public în acest moment este doar încercarea unora sau altora de a manipula votul cetăţenilor. Urnele se închid la ora 21”, a transmis, George Simion.

Liderul AUR a vorbit și despre procesul prin care partidul său verifică desfășurarea procesului de votare. Avem numărătoare paralelă și, tocmai de aceea, credem că, în jurul orei 22:00, putem veni cu cifre exacte din secțiile de vot, buletine numărate. Și la București și la Buzău avem numărătoare paralelă. De asta exit-poll-urile nu o să facă decât să inducă o opinie timp de o oră, dar nu avem încredere în exit-polluri. Ne aducem aminte de momentul 24 noiembrie 2024, 4 mai 2025. Fiecare membru în secția de vot are o aplicație, unde completează rezultatul, fac poze la procesul verbal și trimit către noi. Am avut acest sistem de numărătoare paralelă și anul trecut și anul acesta, în mai, și rezultatele au fost aceleași cu cele oficiale, cu o precizie de 98%.”