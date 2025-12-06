Sport

Rezultatele meciurilor din Liga 2: Steaua Bucureşti a pierdut în fața echipei FC Bacău, scor 2-3

Comentează știrea
Rezultatele meciurilor din Liga 2: Steaua Bucureşti a pierdut în fața echipei FC Bacău, scor 2-3Fotbal. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

În etapa a XVI-a a Ligii a II-a, Steaua Bucureşti a pierdut în fața echiepi FC Bacău, scor 2-3, după ce moldovenii au intrat la pauză cu avantajul de 3-0. Gloria Bistriţa a obţinut o victorie categorică în partida cu Câmpulung, cu scorul 6-0.

Steaua Bucureşti, înfrântă de FC Bacău, scor 2-3

Steaua Bucureşti a pierdut meciul cu FC Bacău, însă își păstrează locul al treilea în clasament, cel puțin până la disputarea meciurilor Sepsi și Bihor – CSM Reșița. Voluntari a urcat pe poziția a patra, iar ASA Târgu Mureș se apropie de Corvinul Hunedoara.

În etapa a XVI-a a Ligii a II-a, Afumați a deschis scorul în minutul 66, când Iamandache a înscris cu șut lobat peste portarul Măluțan. Echipa antrenată de Eugen Beza, CSC Șelimbăr, a ajuns la două înfrângeri consecutive și rămâne în zona inferioară a clasamentului Ligii a II-a, cu 13 puncte strânse în 16 meciuri, ocupând locul 17.

CS Afumați – CSC Șelimbăr 1-0

CS Afumați – CSC Șelimbăr 1-0. Sursa foto: Facebook/CSC 1599 Selimbar

Rezultate înregistrate în meciurile disputate sâmbătă

  • CS Afumați – CSC Șelimbăr 1-0 (Iamandache 68);
  • CS Dinamo București – ASA Târgu Mureș 0-2 (Măgerușan 58);
  • CSM Slatina – CSM Olimpia Satu Mare 3-1 ( Șoptirean 40 / Carpa 5);
  • FC Bacău – Steaua 3-2 (Cîrstean 5, Pavel 25, 35 / Doană 54);
  • Voluntari – CSC Dumbrăvița 3-1 (Babic 17, 21);
  • Gloria Bistrița – Câmpulung 6-0 (Mensah 6, Cavar 56, 57).

Meciul CSM Reşiţa – FC Bihor va începe la ora 14:30 și poate fi vizionat pe Digi Sport 1 sau pe Prima Sport 1.

Topul celor mai periculoși deținuți din istorie. Sunt păziți zi și noapte
Topul celor mai periculoși deținuți din istorie. Sunt păziți zi și noapte
Previziuni optimiste pentru 2026. Economist: E posibil să arate mai bine decât ne temem noi
Previziuni optimiste pentru 2026. Economist: E posibil să arate mai bine decât ne temem noi

Meciurile care vor avea loc duminică

Duminică, de la ora 11:00, se joacă partidele Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ și CS Tunari – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, cel din urmă fiind transmis pe YouTube FRF.

De asemenea, de la ora 12:30 are loc meciul Politehnica Iaşi – Corvinul Hunedoara, care va fi difuzat de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:35 - Topul celor mai periculoși deținuți din istorie. Sunt păziți zi și noapte
15:27 - Rezultatele meciurilor din Liga 2: Steaua Bucureşti a pierdut în fața echipei FC Bacău, scor 2-3
15:21 - Modelul Elithia înseamnă un nou început pentru sănătatea femeii
15:15 - Piețe de Crăciun cu buget redus, în România și în Europa
15:01 - Previziuni optimiste pentru 2026. Economist: E posibil să arate mai bine decât ne temem noi
14:53 - SUA vor extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din peste 30 de ţări

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale