Rezultatele meciurilor din Liga 2: Steaua Bucureşti a pierdut în fața echipei FC Bacău, scor 2-3

În etapa a XVI-a a Ligii a II-a, Steaua Bucureşti a pierdut în fața echiepi FC Bacău, scor 2-3, după ce moldovenii au intrat la pauză cu avantajul de 3-0. Gloria Bistriţa a obţinut o victorie categorică în partida cu Câmpulung, cu scorul 6-0.

Steaua Bucureşti a pierdut meciul cu FC Bacău, însă își păstrează locul al treilea în clasament, cel puțin până la disputarea meciurilor Sepsi și Bihor – CSM Reșița. Voluntari a urcat pe poziția a patra, iar ASA Târgu Mureș se apropie de Corvinul Hunedoara.

În etapa a XVI-a a Ligii a II-a, Afumați a deschis scorul în minutul 66, când Iamandache a înscris cu șut lobat peste portarul Măluțan. Echipa antrenată de Eugen Beza, CSC Șelimbăr, a ajuns la două înfrângeri consecutive și rămâne în zona inferioară a clasamentului Ligii a II-a, cu 13 puncte strânse în 16 meciuri, ocupând locul 17.

CS Afumați – CSC Șelimbăr 1-0 (Iamandache 68);

CS Dinamo București – ASA Târgu Mureș 0-2 (Măgerușan 58);

CSM Slatina – CSM Olimpia Satu Mare 3-1 ( Șoptirean 40 / Carpa 5);

FC Bacău – Steaua 3-2 (Cîrstean 5, Pavel 25, 35 / Doană 54);

Voluntari – CSC Dumbrăvița 3-1 (Babic 17, 21);

Gloria Bistrița – Câmpulung 6-0 (Mensah 6, Cavar 56, 57).

Meciul CSM Reşiţa – FC Bihor va începe la ora 14:30 și poate fi vizionat pe Digi Sport 1 sau pe Prima Sport 1.

Duminică, de la ora 11:00, se joacă partidele Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ și CS Tunari – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, cel din urmă fiind transmis pe YouTube FRF.

De asemenea, de la ora 12:30 are loc meciul Politehnica Iaşi – Corvinul Hunedoara, care va fi difuzat de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.