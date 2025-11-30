Sport

Mondialul de handbal feminin. Victoria împotriva Danemarcei poate stabili adversara României în faza următoare

Mondialul de handbal feminin. Victoria împotriva Danemarcei poate stabili adversara României în faza următoareNaţionala de handbal feminin a României. Sursa foto: FRH - Federația Română de Handbal / Facebook
Naționala feminină de handbal a României și-a asigurat prezența în grupele principale ale Campionatului Mondial din Olanda și Germania, după o victorie importantă în fața Japoniei, scor 31-27 (16-14), sâmbătă seara, în Ahoy Arena din Rotterdam, în cadrul Grupei A.

Meciul care decide tot la Mondialul de handbal

Tricolorele au întâmpinat o opoziție puternică din partea echipei asiatice, însă au reușit să se desprindă decisiv în ultimele 15 minute ale partidei, obținând astfel a doua lor victorie în competiție.

Antrenate de Ovidiu Mihăilă, jucătoarele României și-au împărțit golurile în mod echilibrat. Sorina-Maria Grozav și Lorena-Gabriela Ostase au fost principalele marcatoare, cu câte 8 reușite fiecare.

Echipa Națională handbal

Echipa Națională handbal. Sursa foto Arhiva EVZ

Alte contribuții semnificative au venit de la Eva Kerekes, Andreea-Cristina Popa și Ioana-Rebeca Necula, fiecare cu 3 goluri, urmate de Mihaela Andreea Mihai și Elena Roșu cu câte 2 goluri, iar Alisia Lorena Boiciuc și Sonia-Mariana Seraficeanu au înscris câte un gol.

Danemarca s-a impus în meciul cu Croația

Pe de altă parte, Danemarca, viitoarea adversară a României, s-a impus cu 35-24 împotriva Croației, menținând echipa scandinavă în fruntea grupei. După această rundă, clasamentul Grupei A arată România și Danemarca la egalitate de puncte, câte 4, urmate de Croația și Japonia, ambele fără puncte. Primele trei clasate vor avansa în grupele principale, unde se vor întâlni cu echipele calificate din Grupa B.

Handbal

Handbal. Sursa foto Arhiva EVZ

Următorul meci al României este programat pe 1 decembrie, împotriva Danemarcei, la Rotterdam, de la ora 21:30. În aceeași zi, Croația și Japonia se vor întâlni de la ora 19:00. În faza următoare a competiției, tricolorele vor juca împotriva echipelor calificate din Grupa B, cel mai probabil Ungaria, Elveția și Senegal.

Totul ține de acest meci

Dacă Danemarca își va confirma statutul de favorită, confruntarea directă dintre România și Ungaria ar putea decide cine va obține al doilea loc calificativ în sferturile de finală, transformând meciul într-o veritabilă „finală” anticipată.

Performanțele individuale ale jucătoarelor și tactica echipei vor fi cruciale în aceste partide decisive, iar selecționerul Ovidiu Mihăilă urmărește să îmbine experiența veteranilor cu energia tinerei generații pentru a obține rezultate favorabile în grupele principale.

