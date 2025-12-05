Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6-7 decembrie 2025. Moș Nicolae

6,7 decembrie

Pe 6 decembrie s-au născut Joseph Louis Gay-Lussac, Dave Brubeck, Gunnar Myrdal, Alexandru Stark, Henri Catargi, Gheorghe Păun. Pe 7 decembrie s-au născut Henri Mathias Berthelot, Willa Cather, Larry Bird,Tanţi Cocea, Petru Groza, Ion Luca, Harry Negrin.

Mai întâi de toate să vă spun să fiţi sănătoşi, să trăiţi mult şi bine, să aveţi prieteni credincioşi, să iubiţi şi să fiţi iubiţi. Sigur, în special celor care îşi sătbătoresc onomastica sau ziua de naştere, dar vă urez vouă, tuturor, dragi lupi, padawani şi hobiţi! Sunteţi de partea bună, a luminii, rămâneţi acolo!

Sinaxar, pe 6 decembrie, Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni.

Este printre puţinele sărbători creştine care nu este calchiată peste o sărbătoare dacică. Pentru că Arhiepiscopul Nicolae, a existat, sunt multe surse istorice care confirmă acest lucru, a fost şi este unic ca exemplu de bunătate, protecţie şi generozitate.

Sărbătoare creştină deosebit de importantă, ea deschide şirul celebrărilor grupate în jurul solstiţiului de iarnă. „Moş Nicolae” este protectorul şi dăruitorul copiilor. Dar şi al corăbierilor, al oştenilor şi chiar al hoţilor, tâlharilor. Exista obiceiul vechi ca în această zi şeful statului să graţieze un deţinut, un hoţ, un tâlhar. Anecdotic vorbind şi moaştele sfântului au fost furate din Bizanţ de către veneţieni. Căutau un protector divin!

Este un Sfânt cu Puteri mari date de Dumnezeu, un Sfânt bătrân, cum este şi anul. Protector al Soarelui şi gestionar al iernii, se spune că ninge doar când vrea Moş Nicolae - „îşi scutură barba”.

Este un exemplu că seniorii, bătrânii, nu sunt deloc „expiraţi” că au locul lor în economia Lumii şi a Universului. Un loc important, dacă dau dovadă de înţelepciune, generozitate şi iubire de oameni...

Sf. Nicolae mai are o semnificaţie profundă. El era bogat şi provenea dintr-o familie bogată, dar nu-i era ruşine să ajute pe cei săraci şi disperaţi. Cu discreţie şi în secret, fără să se laude! Şi îi ajuta şi pe hoţi, le cumpără libertatea. Dar nu orice fel de hoţi, ci doar pe aceia care furau de mâncare, sau cărţi, aşa de rare şi de scumpe, împinşi de sărăcie.

Sf. Nicolae era dat exemplu bogaţilor zgârciţi, împreună cu Luca 18:24,25 : "Cât de greu vor intra cei care au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu."

Sf. Nicolae a fost şi un exemplu de inteligenţă şi înţelepciune. Un politician versat şi iscusit. Pentru că, pe atunci, religia era politică şi politica era religie. Poate, încă şi astăzi... cu siguranță în spațiul musulman. A participat la marele consiliu de la Niceea din 325, poate, eu aşa cred, cel mai important consiliu din istoria creştinătăţii.

Scopul acelui consiliu era adaptarea dogmei creştine în aşa fel încât să poată fi religie de stat în Imperiul Roman. Sunt multe de spus, poate odată şi odată o să le scriu, dar pe scurt Sf. Nicolae era adeptul unui Iisus "făcut din aceiaşi substanţă cu Tatăl" iar Arie ţinea la ideea că Iisus este un "evreu care a făcut minuni". Era evident că romanii nu ar fi acceptat un zeu... evreu!

Aşa că Sf. Nicolae îl ia la palme pe Arie, la propriu, îl întrerupe şi îi spune episcopului Osie de Cordoba să pună la vot pentru că Arie a renunţat la cuvântul său, pentru că se ţinea de falcă! Şi a câştigat cu o majoritate bună. Eusebius din Cezareea spune că ep. Nicolae l-a luat la bătaie pe Arie cu toiagul episcopal.

Cred că este un exemplu foarte bun, pentru că, uneori, trebuie să dai dovadă de fermitate! De unde şi partea ameninţătoare a lui Moş Nicolae, care promite copiilor neascultători... un băţ!

Pe 7 decembrie tradiţia spune că este pomenită Sf. Filofteia, este Poitra Sf. Nicolae, Ciuda Sf. Nicolae.

„Sfântul Nicolae bucurându-se de un statut deosebit în panteonul popular, era firesc ca sărbătoarea lui să fie una complexă, a cărei sacraliate se prelungeşte pe mai multe zile. Sf. Filofteia este protectoare a fetelor şi femeilor. Sunt foarte interesante conexiunile ce se fac între diferiţii sfinţi din calendar, apropiaţi în timp, sau nu. Sf. Filofteia, de exemplu, este considerată o „soră” îndepărtată a Sf. Ilie, garantă a ploilor la timp. Aflându-ne în plină iarnă, e firesc să întâlnim acum şi ecouri ale unor sărbători ale lupilor.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 520.

Cu toate că Sf. Nicolae nu înlocuieşte niciun zeu geto-dac, totuşi pomenirea lui ţine mai multe zile. Trei. Cele trei zile ale sărbătorilor dacice. De ce? Pentru că obiceiurile poporului, "năravul lui" cum zice marele domnitor Dimitrie Cantemir, cel mai cult conducător medieval din Europa, ei bine, năravul poporului rămâne acelaşi. Ca şi lupul, românul, dacul, de fapt, îşi schimbă părul, adică religia, limba, dar năravul, obiceiurile, fiinţa poporului, ba!

Din nou, pentru a câta oară în cursul unui an, este vorba despre Lupul Şchiop. Este foarte important acest Lup Şchiop! Dar ca multe lucruri esenţiale, taina lui este adânc ascunsă, ştiută încă doar de câţiva iniţiaţi. Şi noi ştim doar suprafaţa, coaja mărului! Se pare că pe 7 decembrie Filipul cel Şchiop prezenta un fel de raport de activitate şefului lui, lui Sf. Petru. Pe câţi trădători de ţară a muşcat de inimă, câtor bogaţi le-a rupt ficatul, pe cine a ologit, sau pe cine l-a bolit greu, pe cine l-a dat pe mâna zbirilor domneşti şi acum înfundă puşcăria. Treburi de genul acesta... Romanii ştiau foarte bine de existenţa lupului executor a pedeapse divine, vezi operele lui Ammianus Marcellinus şi îl numeau Magistratul!

Sf. Ambrozie, a cărui zi o pomenim pe 7 decembrie, în calendar, spunea că numai Dumnezeu este sursa adevărului. Şi că trebuie să te pustniceşti şi în singurătate, prin rugăciuni şi post să ajungi la adevăr. Nimic mai adevărat, vă mărturiseşte cu umilinţă un pustnic în rodaj de lângă Castrul Roman „Fulmen”, și nu departe de o enigmă, Rumi Dava, prin ploaie, cu speranţa luminii de mâine, când este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC În acest weekend ţi se întind capcane! Naivitatea ta de berbecel duios şi cârlionţat te face să fii uneori păcălit. Trebuie să fii foarte atent şi prudent faţă de propunerile care ţi se fac! Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, din prea multă viteză Berbecii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine... Ai uitat de tine, de visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene, de interesele altora.

TAUR Ai fost pe lista lui Moş Nicolae! Ai primit un cadou! Mulţumeşte frumos Sfântului, dar şi celui care l-a substituit! Nu risipi weekendul cu acte belicoase de sporturi de iarnă, fii cuminte! Atenţie la vreme, la schimbările de temperatură şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

GEMENI În limite acceptabile, în weekend, poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură bună. Reuşeşti să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

RAC Eşti mulţumit(ă) pentru că Moş Nicolae a trecut pe la cizmuliţele tale, cu cadouri! Este şi o mică perecere de Sf. Nicolae, pentru onomasticile unor prieteni, aşa că te simţi foarte bine! Ai timp, in sfârşit, în acest weekend să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie!

LEU Cu Soarele, patronul tău celest, bine aspectat, în weekend ai o perioadă de surprize şi evenimente drăguţe. Eşti convingător, poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Văietatul şi cobitul, la români, sunt virtuţi naţionale! Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune!

FECIOARĂ Conjunctura îţi este favorabilă. Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc, te pot ajuta în acest weekend. Totuşi, este bine să nu te bazezi prea mult pe alţii! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie mai veche, care ţi se pare importantă. Tragi concluzia că acum ai posibilitatea materială, în primul rând, să reiei datele problemei de atunci. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine de sărbători, că doar nu o să aştepţi pe cei trei Crai de la Răsărit să facă curat în locul tău!

SCORPION Comunicarea nu este punctual tău forte, dar azi eşti inspirat. Poate pentru că Sf. Nicolae te protejează! Azi ai un fel de talent deosebit de a spune lucruri cum trebuie, exact cui trebuie! Trebuie doar să treci peste criza din perioada acestui weekend - o mică criză existenţială – de identitate şi pasaj. Dacă laşi şi sticla… Trebuie să realizezi că orice zi este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregăti. Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SĂGETĂTOR Bucuriile şi distracţiile sunt rare! Poate că este ziua ta de naştere, sau onomastica! Fă cinste tuturor, iar dacă nu este ziua ta, ia parte cu entuziasm la sărbătorirea de Sf. Nicolae. În această perioadă a weekendului poţi să îmbini plăcutul cu utilul. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine.

CAPRICORN Sâmbătă, o zi de sărbătoare, plăcută şi interesantă. Duminică, seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Pe total, un weekend liniştit şi plăcut, dacă stai în oraş! Foarte bune rezultate la cumpărături, la piaţă sau supermarket. Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine, sau de rău. Duminică, posibile vizite la prieteni sau în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

VĂRSĂTOR În acest weekend ideile tale de distracţie pot fi de mare folos, uneori viziunea ta, imaginaţia, aduce succes. Nu pleca la drum, lasă sporturile de iarnă cu fracturile aferente, fii deştept! Domeniile favorizate în acest weekend sunt cele ale familiei şi relaţiile de amor, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii, cheltuielile si relatiile sociale. Adică cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Atenţie mare la ce spui şi mai ales cui spui, asta mai ales sâmbătă. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Duminică, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită!

PEŞTI Participi cu multă veselie şi implicare la petrecerea organizată de o alianţă de Nicolae şi Nicolete. Îţi plac sărbătorile şi zâmbeşti cu tot sufletul la gândul că se apropie Crăciunul. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.