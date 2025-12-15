Horațiu Potra, două procese într-o zi. Se va revedea cu Călin Georgescu

Instanța se va pronunța luni, 15 decembrie, în două cauze majore care îl vizează pe Horațiu Potra. Șeful mercenarilor ajunge în fața magistraților atât în dosarul tentativei de lovitură de stat, cât și într-un al doilea proces în care se decide dacă va rămâne în arest preventiv. Tot astăzi are loc și prima întâlnire, față în față, în sala de judecată, dintre Potra și Călin Georgescu, după extrădarea din Dubai a mercenarului.

Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată direct în fața judecătorilor, la mai bine de un an de la dejucarea planului de destabilizare a statului. Potra este adus în fața instanței din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar. Magistrații urmează să decidă dacă procesul poate începe și ce măsuri preventive se impun în continuare.

În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în București, folosind arme albe, cu scopul de a destabiliza instituțiile statului după anularea alegerilor. Atât Potra, cât și Georgescu încearcă să obțină retrimiterea dosarului la Parchet, în pofida probelor și a declarațiilor date de martori.

Cel de-al doilea proces al zilei pentru Horațiu Potra este programat să înceapă de la ora 13.30. În acest dosar, instanța va analiza dacă Potra va rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi schimbată. Totodată, se va decide și situația fiului și a nepotului său, aceștia putând fie să scape de arest, fie să primească o măsură mai blândă, precum controlul judiciar sau arestul la domiciliu.

Procesul privind tentativa de lovitură de stat se află în prezent în faza de cameră preliminară. În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, alături de Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și de alți 20 de „locotenenți” ai mercenarului, au fost trimiși în judecată.

Anchetatorii susțin că planul de destabilizare ar fi fost pus la punct la o fermă din Ciolpani, unde s-ar fi stabilit ca mai mulți apropiați ai lui Potra să se deplaseze spre București cu autoturisme în care aveau arme albe, pentru a provoca proteste violente după anularea alegerilor.

În timpul anchetei, Horațiu Potra a părăsit România împreună cu fiul și nepotul său, însă a fost prins și extrădat recent din Dubai. Cei trei se află în prezent în arest preventiv, după ce judecătorii Curții de Apel București au confirmat mandatele de arestare emise în lipsă pe numele lor.

În fața magistraților ajung și cei 20 de mercenari considerați complici ai lui Potra și Georgescu. Apărările ambelor părți vor încerca să obțină retrimiterea dosarului la Parchet, demers considerat extrem de dificil, având în vedere existența probelor privind întâlnirile dintre inculpați, în care ar fi fost pusă la punct întreaga acțiune, probe susținute și de declarațiile martorilor.

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Procurorii îi acuză că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Horațiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și Călin Georgescu.