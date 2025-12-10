Politica

Georgescu, după moartea generalului Radu Theodoru: S-a mutat la cer o stea a demnității românești

Georgescu, după moartea generalului Radu Theodoru: S-a mutat la cer o stea a demnității românești
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a scris, după ce Radu Theodoru, generalul în rezervă în vârstă de 101 ani, acuzat că ar fi urmărit preluarea puterii în România și schimbarea numelui țării în Geția, a murit marți, că „s-a mutat la cer o stea a demnității românești”. „Iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Georgescu, mesaj după moartea lui Radu Theodoru

Georgescu a afirmat că „datoria” cetățenilor este să nu uite, susținând că un popor care își uită eroii „este un popor condamnat la pierzanie”.

„Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat - nu din milă, ci din recunoștință. Dumnezeu să-l odihnească în ceata drepților, să mângâie și să întărească familia sa - condoleanțe. Iar nouă să ne dăruiască înțelepciunea de a nu mai trăi uitând cine suntem”, a mai scris acesta.

Cum a revenit Radu Theodoru în atenția publică

La începutul acestui an, procurorii DIICOT au anunțat reținerea a șase persoane într-un dosar de trădare. Era vorba despre membrii Comandamentului „Vlad Țepeș”, grupare a cărei imagine era generalul Radu Theodoru.

Comandamentul „Vlad Țepeș”, din care fac parte cele șase persoane reținute de DIICOT sub acuzația de trădare, voiau întoarcerea la un sistem de guvernare cu partid unic, eliminarea celor considerați „agenți diversioniști” și refacerea relațiilor cu Federația Rusă și China, inclusiv recuperarea teritoriilor aflate în prezent în Ucraina.

Scrisoare deschisă de acum trei ani

În urmă cu trei ani, generalul Radu Theodoru a semnat, împreună cu mai mulți militari în rezervă și cu Eugen Sechila, mercenar în Legiunea Străină și apropiat de Georgescu, o scrisoare deschisă adresată fostului președinte Klaus Iohannis și fostului premier Florin Cîțu, în care îi acuzau că acționează „contra interesului național”.

„Renunțați la agenda globalist-neomarxistă și nu mai fiți vrăjmașii poporului român!”, cereau semnatari scrisorii.

