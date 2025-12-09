A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era vizat de acuzații de trădare din partea DIICOT

Generalul în retragere Radu Theodoru, cunoscut pentru apropierea sa de Călin Georgescu și pentru implicarea într-una dintre cele mai controversate investigații DIICOT din ultimii ani, a încetat din viață la vârsta de 101 ani, lăsând în urmă o carieră marcată de dispute publice și acuzații grave.

Generalul Radu Theodoru, cunoscut pentru susținerea îndelungată a lui Călin Georgescu și a grupării paramilitare Comandamentul „Vlad Țepeș”, a fost acuzat că s-ar fi asociat cu structuri care urmăreau răsturnarea ordinii de stat din România și schimbarea denumirii țării în Getica. Fiica sa, Viorica Theodoru, a relatat că în martie 2024 procurorii DIICOT au efectuat percheziții la domiciliul tatălui ei. Acțiunea a avut loc pe 5 martie, la ora 7:45, în baza unui mandat emis cu o zi înainte, pe 4 martie, la ora 15:00.

Potrivit anchetatorilor, șase persoane au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trădare, fiind suspectate că, începând cu 2023, ar fi încercat să afecteze suveranitatea și independența statului român prin subminarea politică și a capacității de apărare, gruparea având legături cu Rusia.

Fiica generalului a transmis un mesaj emoționant după moartea acestuia:

„Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii! Știu că vei duce Tricolorul , în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aduce aminte de România adevărată și de bieții noștri Români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape.Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere : o utopie în care tu nu ai încetat să crezi ! Deci ai schimbat doar misiunea și te-ai mutat s-o duci până la capăt cu cei din Escadrila ta din Ceruri. Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare. Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit , Tu ești fără de moarte! Ochii Tăi, au rămas închiși în somnul meu,Tată!”, este mesajul postat pe Facebook.

Născut pe 17 ianuarie 1924 în localitatea Ineu, județul Arad, Radu Theodoru și-a orientat viața către aviație și literatură. A urmat Liceul „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, iar în 1942 a început cursurile unei școli de pilotaj fără motor, obținând brevetul la Petroșani. În 1943 a fost admis la Școala Superioară de Aviație Militară din Cotroceni, fiind ulterior repartizat la Flotila 1 Vânătoare.