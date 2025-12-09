Călin Georgescu ajunge la judecată. Primul dosar, în instanță

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2004 Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins marți toate cererile și excepțiile ridicate de avocații acestuia. Este primul din multele dosare în care este cercetat politicianul.

Decizia de trimitere în judecată a fostului prezidențiabil a fost luată de judecătorul de cameră preliminară Alexandru Bărbulescu, dar hotărârea nu este deocamdată definitivă.

„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin ca neîntemeiate. Constată că Judecătoria Sectorului 1 București este competentă din punct de vedere material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 2226/221/P/2023/d1 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din data de 01.07.2025, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 02.07.2025, sub nr. de dosar 24185/299/2025, privind pe inculpatul Georgescu Călin, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale)” se arată în minută.

„Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheieri”, a decis instanța, potrivit minutei, citată de Agerpres.

Reamintim că fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost trimis în judecată, pe 2 iulie 2025, de Parchetul General, sub acuzația de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată. În total, procurorii PÎCCJ l-au inculpat pe Georgescu pentru cinci acte materiale.

Rechizitoriul arată că, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025). Procurorii îi impută următoarele:

mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză - crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces;

glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnității comunității naționale și de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi;

ultranaționalismul populist având la bază un nucleu mitic creștin;

cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piața Universității din București, la data de 2 octombrie 2021.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.