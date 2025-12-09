Ruptură tot mai vizibilă între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu

Călin Georgescu a refuzat să vorbească despre scorul obținut de Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei, după ce anterior își îndemnase susținătorii să boicoteze scrutinul. Atitudinea sa a stârnit critici din partea acesteia și a liderului AUR, George Simion, care au declarat că „alegerile se câștigă la vot, nu în fața calculatoarelor”.

După anunțul privind retragerea din politică, urmat de revenirea asupra deciziei, Georgescu a redus interacțiunile cu presa, preferând comunicarea directă cu simpatizanții săi, fie online, fie la evenimentele organizate în țară. Singurele situații în care se întâlnește cu jurnaliștii sunt legate de dosarele aflate pe rolul instanțelor.

Marți dimineață, acesta a ajuns însoțit de bodyguarzi la Judecătoria Sectorului 1, unde este judecat pentru propagandă legionară. La ieșirea din sediu, Georgescu a fost întrebat despre scorul obținut de fosta sa apropiată.

„Ca orice cetăţean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am şi nu voi avea decât o singură apărare - legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiţie”, a afirmat el.

Ca de fiecare dată, Georgescu a fost întâmpinat de câteva zeci de simpatizanți, care au scandat „Călin Georgescu este președinte” și „justiție, nu corupție”.

După audieri, fostul candidat la prezidențiale s-a deplasat la secția de Poliție din Buftea, unde este obligat să se prezinte pe durata măsurii controlului judiciar.

În fața secției a avut loc un incident în care a fost implicat Cezar Avramuță, cunoscut drept „Stegarul dac”. Acesta s-a certat cu polițiștii și cu jandarmii prezenți și ar fi încercat să îi agreseze. Pentru că a devenit recalcitrant, protestatarul a fost legitimat și condus la Poliția Corbeanca. Conform deciziei instanței, acesta nu poate participa la astfel de manifestări.

În cazul lui Georgescu, instanța urmează să decidă dacă prelungește controlul judiciar cu încă 60 de zile. Tot marți este așteptată și o hotărâre privind mai multe excepții ridicate de avocații lui Georgescu, care solicită retrimiterea dosarului la Parchet.

Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat că a promovat, în mod repetat, cultul unor persoane responsabile de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război, precum și doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.