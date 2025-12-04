Reţea de trafic de droguri care aproviziona penitenciarele, destructurată. Nouă suspecţi reţinuţi, inclusiv o avocată

O amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor DIICOT s-a soldat cu reținerea a nouă persoane suspectate că făceau parte dintr-o grupare care introducea stupefiante în penitenciare și intervenea pentru reducerea pedepselor unor deținuți, conform unui comunicat de presă emis de instituție. În paralel, anchetatorii au cerut arestarea în lipsă a altor cinci suspecți încă nedepistați. Perchezițiile au dus la descoperirea de droguri, bani și multiple probe relevante.

Potrivit anchetatorilor, după cele 33 de percheziţii efectuate la începutul săptămânii, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au dispus măsuri privative împotriva a nouă persoane: opt bărbaţi şi o femeie, aceasta din urmă având calitatea de avocat.

„În urma celor 33 de percheziţii efectuate ieri, 3 decembrie, de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj – Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc, trafic de droguri de risc şi mare risc, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi favorizarea făptuitorului, 9 persoane (opt bărbaţi şi o femeie având calitatea de avocat) au fost reţinute”, au transmis IGPR şi DIICOT.

Autorităţile au precizat că în timpul percheziţiilor au fost descoperite atât stupefiante, cât şi sume importante de bani şi obiecte folosite în activitatea ilegală.

Astfel, au fost găsite „diferite cantităţi de droguri de risc şi mare risc şi produse psihoactive (rezină de canabis, amfetamina, 2-CMC, 4-CMC, 4-BMC şi comprimate de tramadol), grindere, cântare, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanţă, dispozitive de stocarea a datelor, înscrisuri, carduri bancare, o vestă anti-înjunghiere, aproximativ 70.000 de lei şi respectiv 7.000 de euro, precum şi alte mijloace de probă”.

Anchetatorii au adăugat că „a fost dispusă şi măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux”.

Joi, autorităţile au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi al Curţii de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a celor nouă suspecţi, dintre care trei se aflau deja în detenţie în alte dosare. Totodată, anchetatorii au anunţat: „De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă a cinci persoane, care se sustrag urmăririi penale. Faţă de două persoane cercetate, procurorii D.I.I.C.O.T. au luat măsura controlului judiciar”.

Acţiunea a fost coordonată cu sprijinul Europol şi a beneficiat de suportul unui număr mare de structuri de ordine din mai multe judeţe. Au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor din Târgu Mureş, Oradea, Alba Iulia şi Braşov, Serviciul Regional Poliţie Transporturi Cluj, luptători ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale din Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Alba, precum şi efective ale jandarmilor din Cluj-Napoca şi Braşov. La intervenţie a fost prezent şi un echipaj canin al Direcţiei Regionale Vamale Cluj.