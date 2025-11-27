Miniseră cu droguri chiar lângă pătuțul unui copil. Polițiștii au intervenit după o dispută conjugală

O intervenție a poliției pentru aplanarea unei dispute conjugale a condus la descoperirea unei culturi de canabis amenajată în camera unui bebeluș de 10 luni, chiar lângă pătuț, transmite ziarul francez Le Progrès.

Polițiștii au intervenit în noaptea de marți spre miercuri în arondismentul 9 din Lyon, după ce locatarii clădirii au alertat forțele de ordine din cauza unor zgomote și scandal, crezând că ar putea fi implicată o persoană amenințată.

Când agenții au ajuns la fața locului, cuplul — ambii tineri în vârstă de aproximativ 30 de ani — a declarat că disputa era doar verbală, fără violențe. O sursă apropiată anchetei a confirmat că, inițial, ceea ce fusese relatat ca o ceartă nu părea să necesite intervenția în forță.

Cu toate acestea, pentru siguranța locatarilor, polițiștii au făcut un control al întregului apartament. În dormitorul copilului, foarte aproape de pătuț, au descoperit o miniseră dotată cu lampă și ventilator, în interiorul căreia se aflau două plante mari de cannabis.

Minisera, amplasată chiar lângă pătuțul bebelușului, părea să fie dedicată cultivării plantei. Inițial, tatăl a încercat să explice că planta era destinată producției de CBD (canabidiol), un compus nepsihotrop, legal în anumite limite.

Însă analizele ulterioare au demonstrat contrariul: cele aproximativ 1,2 kilograme de material recoltat prezentau o concentrație semnificativă de THC — componentul psihoactiv al canabisului — ceea ce încadrează planta în categoria drogurilor interzise.

Ambii părinți, un bărbat de 29 de ani și o femeie de 31 de ani, au fost imediat reținuți și puși sub acuzare pentru deținere de stupefiante și neglijență parentală.

Bebelușul a fost preluat de autorități și transportat la spitalul Hôpital Femme Mère Enfant pentru un control medical. Conform primelor informații, starea lui este „răspunzătoare” — nu au fost constatate probleme grave, dar copilul a fost plasat sub monitorizare și urmează să fie evaluat de serviciile de protecție a copilului.

Un magistrat de permanență a emis un ordin de plasament provizoriu pentru copil. Părinții rămân sub control judiciar, în așteptarea convocării în fața instanței.

Potrivit publicației locale Lyon Capitale, cazul a stârnit îngrijorare în comunitatea din zonă, vecinii declarându-se “șocați” de faptul că un bebeluș se afla în apropierea unei culturi de canabis.

Acest caz reamintește de alte incidente recente, în care copii minori au fost expuși riscurilor generate de cultivarea sau consumul de droguri în locuințe familiale.

De exemplu, în 2018, un copil de 10 luni din Lyon a ajuns în comă după ce a ingerat din greșeală cannabis aparținând tatălui său.

Autoritățile subliniază pericolul reprezentat de prezența drogurilor și a instalațiilor de cultivare în spații locuibile, cu atât mai mult atunci când sunt implicate persoane vulnerabile — în special copii.

Evenimentele recente aduc în prim-plan nevoia de vigilență din partea vecinilor și a instituțiilor de protecție a copilului, dar și importanța intervenției rapide a forțelor de ordine.

Procurorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a fost organizată cultura indoor și pentru a decide asupra măsurilor legale care vor fi luate împotriva părinților.

Ancheta ia în calcul nu doar infracțiunile legate de droguri, ci și eventuala culpabilitate în ceea ce privește siguranța și protecția copilului.

De asemenea, autoritățile sociale vor fi implicate în evaluarea condițiilor de creștere a copilului pe termen mediu, precum și în decizia privind încredințarea lui — dacă se va menține plasamentul sub tutela statului până la finalizarea procesului.