Arestări în cazul incendiului din Hong Kong, care a provocat cel puţin 40 de morţi. Primele concluzii ale anchetatorilor

Arestări în cazul incendiului din Hong Kong, care a provocat cel puţin 40 de morţi. Primele concluzii ale anchetatorilor
Trei persoane au fost arestate de poliţia din Hong Kong, sub suspiciunea de omor prin imprudenţă, în urma incendiului care a cuprins un complex de apartamente din Tai Po. Autorităţile anunţă că cel puţin 40 de oameni au murit, iar aproape 300 sunt daţi dispăruţi. Ancheta continuă, în timp ce echipele de intervenţie caută supravieţuitori printre ruinele clădirii, arată CNN.

Continuă ancheta legată de incendiul din Hong Kong

Cei trei bărbaţi reţinuţi în cazul incendiului sunt doi directori şi un consultant ai unei companii de construcţii. Poliţia îi acuză de „neglijenţă gravă”. Numele firmei ar fi fost descoperit pe plăci de polistiren inflamabile, găsite de pompieri în dreptul unor ferestre ale complexului de apartamente.

Autorităţile suspectează că şi alte materiale descoperite în locuinţe – precum plase de protecţie, pânză sau copertine din plastic – nu respectau normele de siguranţă.

Pe ce piste merg anchetatorii

Cauza exactă a răspândirii rapide a incendiului urmează să fie stabilită de o echipă specială a poliţiei. Totuşi, pompierii au atras atenţia asupra unui detaliu remarcat în timpul operaţiunii de salvare.

Directorul Serviciului de Pompieri, Andy Yeung, a precizat că ferestrele mai multor apartamente erau blocate cu plăci de polistiren.

„Aceste plăci de polistiren sunt extrem de inflamabile, iar focul s-a propagat foarte rapid. Prezenţa lor era neobişnuită, aşa că am sesizat poliţia pentru a efectua anchete suplimentare”, a spus Yeung.

Incendiu Hong Kong

Incendiu Hong Kong. Sursă foto: Captură video

Între timp, autorităţile care gestionează locuinţele din oraş vor analiza dacă materialele folosite pentru acoperirea blocurilor pe durata lucrărilor de renovare oferă o protecţie adecvată împotriva incendiilor, a anunţat liderul din Hong Kong, John Lee.

„Îi vom trage la răspundere pe cei responsabili, în conformitate cu legile şi reglementările”, a adăugat el.

Schelele de bambus folosite în mod tradiţional la acoperirea clădirilor din Hong Kong, invocate şi în trecut ca posibil factor în declanşarea unor incendii, ar putea avea legătură cu tragedia de miercuri.

Incendiu devastator în Hong Kong

Joi dimineaţa, străzile din districtul Tai Po erau pline de localnici, mulţi dintre ei vârstnici, care urmăreau intervenţia pompierilor. Dronele survolau zona, iluminând blocurile în flăcări, în timp ce echipele de intervenţie direcţionau jeturi de apă spre turnurile cuprinse de incendiu.

Complexele afectate găzduiau locuinţe sociale destinate familiilor cu venituri reduse, o comunitate vulnerabilă. Datele oficiale din 2021 arată că majoritatea locuitorilor din Wang Fuk Court au peste 65 de ani.

Liderul din Hong Kong, John Lee, a descris incendiul drept „o catastrofă majoră”. Urmele focului erau încă vizibile pe patru dintre cele şapte clădiri afectate.

Aproximativ 900 de oameni au fost nevoiţi să se adăpostească în centre temporare. John Lee a anunţat că poliţia a format o echipă specială pentru a stabili cauza incendiului şi că autorităţile responsabile cu locuinţele vor verifica dacă materialele de protecţie folosite la renovarea recentă a clădirilor respectau standardele de siguranţă la incendiu.

