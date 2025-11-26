Incendiu uriaș în Hong Kong. Zeci de persoane, blocate în blocuri care ard

Un puternic incendiu produs în zona Tai Po din Hong Kong a provocat moartea a patru persoane și a rănit alte trei, după ce flăcările s-au extins rapid pe schelele de bambus ale unui ansamblu rezidențiali. Zeci de persoane au rămas blocate în clădire și minim opt sunt rănite, potrivit scmp.com.

Deasupra blocurilor cuprinse de flăcări s-au ridicat miercuri nori denși de fum, iar incendiul s-a extins rapid la cel puțin trei clădiri din complex.

Potrivit poliției, au fost primite mai multe apeluri care anunțau că mai multe persoane au rămas blocate în clădirea unde a izbucnit incendiul, iar două dintre ele – un bărbat și o femeie – au fost găsite inconștiente și cu arsuri.

Focul, încadrat inițial la nivelul unu de alertă, a fost ridicat rapid la nivelul patru la ora 15:34, pe o scară care în Hong Kong cel mai grav nivel de încadrare este cinci. Imaginile de la fața locului surprindeau schelele de bambus de pe exteriorul clădirii în flăcări, în timp ce bucăți din plasa verde de protecție se desprindeau și cădeau la pământ.

Locuitorii din Wong Fuk Court și-au exprimat nemulțumirea față de felul în care s-a propagat focul și au pus sub semnul întrebării modul de intervenție, în contextul în care incendiul a afectat și alte corpuri ale ansamblului.

„Când este un incendiu de vegetație, trimit elicoptere și aruncă apă, dar aici de ce nu se acționează la fel? Cum pot lăsa și alte clădiri să ardă?”, a spus o femeie de aproximativ 60 de ani.

„Suntem atât de aproape de stația de pompieri încât am crezut că vor lichida focul rapid, dar acum incendiul s-a extins. Sunt extrem de dezamăgită”, a adăugat aceasta, subliniind că nu a primit nicio indicație oficială.

Un alt locatar, Wong, s-a întors imediat acasă după ce a auzit vestea: „E un haos total”.

Complexul adăpostește aproape 4.000 de oameni și are 1.984 de apartamente, ceea ce amplifică efectele pe care incendiul le va avea asupra comunității.

Ansamblul rezidențial include opt corpuri de clădire. Anul trecut, asociația proprietarilor a atras atenția după ce a aprobat un proiect de renovare în valoare de 330 milioane HK$, decizie intens contestată de o parte dintre locatari. Din cauza incendiului, toate căile de acces din zonă au fost închise, a transmis Departamentul Transporturilor.