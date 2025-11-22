Incendiu uriaș în pădurile Hyrcaniene. 400 de pompieri mobilizați. Turcia sare în ajutor

Iranul se confruntă cu un incendiu de proporții în pădurile Hyrcaniene din nordul țării, o zonă inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și cunoscută pentru biodiversitatea sa unică.

Flăcările, care au reizbucnit weekendul trecut, continuă să afecteze regiunea, determinând autoritățile iraniene să mobilizeze resurse interne și să accepte sprijin internațional.

Turcia a trimis deja forțe aeriene pentru a contribui la operațiunile de stingere.

Pădurile Hyrcaniene se întind de-a lungul coastei sudice a Mării Caspice și sunt considerate o relicvă a epocii terțiare, cu o vechime estimată la 50 de milioane de ani.

Zona adăpostește peste 3.200 de specii de plante, iar UNESCO descrie biodiversitatea sa ca fiind „remarcabilă la nivel global”.

Potrivit informațiilor transmise de presa iraniană, incendiul fusese inițial controlat la începutul lunii. Cu toate acestea, condițiile meteo dificile și seceta prelungită au favorizat reaprinderea flăcărilor în ultimele zile.

Oficialii iranieni au precizat că nivelul precipitațiilor în regiune este cu 85% sub media obișnuită, ceea ce complică operațiunile de stingere.

Pentru a limita extinderea incendiului, autoritățile iraniene au apelat la sprijinul statelor vecine.

Vicepreședinta Organizației iraniene pentru Protecția Mediului, Shina Ansari, a declarat la televiziunea publică faptul că „două avioane de stingere a incendiilor și un elicopter trimise de Turcia sunt deja în drum spre Iran”.

Aceasta a adăugat că este analizată și posibilitatea unei cooperări cu Rusia, în cazul în care situația o va impune.

Pe lângă sprijinul extern, Iranul a mobilizat și resurse importante la nivel național. Conform datelor transmise de autorități, în teren acționează două avioane Ilyushin, șapte elicoptere și aproximativ 400 de pompieri.

Heartbreaking scenes from Elit, Iran, where wildfire is damaging parts of the ancient Hyrcanian forests — a UNESCO World Heritage treasure and one of Earth’s last temperate rainforests. Iranians are losing a natural heritage older than Persian civilization. pic.twitter.com/XKaVOXuqkl — Kaveh Madani (@KavehMadani) November 21, 2025

Echipele se confruntă cu vizibilitate redusă, teren dificil și rafale de vânt care pot favoriza extinderea rapidă a incendiului.

În timp ce eforturile de stingere continuă, apar și primele evaluări privind posibila cauză a izbucnirii flăcărilor.

Un responsabil provincial pentru protecția naturii a afirmat că incendiul ar fi putut fi provocat de vânători ilegali.

Într-o declarație separată, Reza Aflatouni, șeful agenției iraniene de administrare a fondului forestier, a sugerat că incendiul ar putea avea legătură cu tentative ilegale de defrișare pentru construirea unor reședințe private.

Autoritățile au anunțat că investigațiile sunt în desfășurare, iar accesul în zonele afectate este restricționat.

De asemenea, au fost transmise apeluri către populație pentru a raporta orice activitate suspectă care ar putea contribui la extinderea incendiului.