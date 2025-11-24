Bebeluș pe plămân artificial, transportat la Milano pentru operație. Suferă de o malformație cardiacă gravă

Un bebeluș de cinci luni și jumătate, aflat de 16 zile în tratament cu ECMO, urmează să fie transferat luni, 24 noiembrie, de la Spitalul „Marie Curie” la o clinică din Milano pentru o intervenție medicală care îî va trata malformația cardiacă. Transportul este unul complex, din cauza echipamentului la care este conectat copilul, iar o echipă formată din trei medici și două asistente o va însoți pe tot parcursul deplasării, potrivit News.

Asociaţia Blondie a strâns, prin donaţii, peste 40.000 de euro pentru transportul bebeluşului la Milano, intervenţia medicală fiind decontată prin formularul S2. Reprezentanţii organizaţiei au precizat că este primul zbor al asociaţiei cu un nou-născut aflat pe ECMO.

”Lucrurile sunt extrem de complicate, vorbim de un copil de 5 luni şi 6 kilograme. Este foarte complicat, este un tratat întreg despre cum se transportă pe ECMO, este un plămân artificial şi se decide să se pună un copil, un pacient pe ECMO în momentul în care ori inima, ori plămânii ori amândouă nu sunt funcţionale şi trebuie puse pe pauză” a declarat Adelina Torcean, fondatoarea asociației Blondie

Potrivit fondatoarei Adelina Toncean, transferul este unul complex şi necesită coordonare atentă din partea echipei medicale. Ea a menţionat că asociaţia a mai avut pacienţi pe ECMO în anii trecuţi, însă nu şi un copil atât de mic, de doar cinci luni şi şase kilograme.

Potrivit Adelinei Toncean, transportul unui copil conectat la ECMO este extrem de complex, tuburile şi aparatura trebuind menţinute exact în poziţia iniţială pentru ca sistemul să funcţioneze corect. Ea a precizat că fetiţa are o valvă cardiacă ce necesită înlocuire şi un edem pulmonar provocat de afecţiunea cardiacă.

Fondatoarea Asociaţiei Blondie a explicat că cele mai mari riscuri apar în timpul manevrării pacientului, când există pericolul decanulării. Echipa medicală, formată din trei medici şi două asistente, este pregătită să intervină pe tot parcursul traseului, astfel încât transferul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

Zborul actual este al 313-lea realizat de Asociaţia Blondie din martie 2020, organizaţia asigurând transportul medical pentru peste 1.000 de copii. Fondatoarea asociației a precizat că multe dintre cazurile preluate sunt considerate grave chiar şi la nivel european şi sunt direcţionate către clinici cu înaltă specializare.

Toncean a arătat că tot mai multe malformaţii complexe sunt tratate în prezent în România, deşi unele situaţii necesită în continuare intervenţii în străinătate prin formularul S2, care nu acoperă costul transportului. În acest context, ea a menţionat că zborul actual, evaluat la 43.000 de euro, a fost posibil datorită sprijinului oferit de asociaţie.