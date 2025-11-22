Sile Cămătaru, imagini de colecție. Cum a apărut acesta la botezul nepotului

Sile Cămătaru a participat la botezul unuia dintre nepoții lui, de această dată copilul unuia dintre fetele lui. Interlopul părea extrem de fericit că poate să împărtășească acest moment cu familia.

Celebrul interlop s-a distrat de minune la botezul unuia dintre nepoții lui. Mai ales că de această dată a putut să fie prezent la o astfel de ceremonie. Nu de alta, dar în ultimii 5 ani a cam lipsit de acasă pentru a fost în spatele gratiilor.

Drept urmare, acest eveniment a fost și mai important decât în mod obișnuit, pentru că a putut participa și el. De altfel, și-a făcut apariția și soția lui Mirela, cea care l-a așteptat ani în sir să se întoarcă acasă și care i-a dăruit nu mai puțin de nouă copii.

Iar până acum Sile Cămătaru are 5 nepoți. Cu toate acestea nu există prilej de bucurie mai mare ca venirea unui alt nou născut în familie. Așa că pentru o astfel de petrecere evident că s-a reunit toată lumea. Mario, un alt celebru din perspectiva dosarelor penale și unul dintre fii a fost și el prezent.

De asemenea și Dani, un alt copil al lui Sile Cămătaru, proaspăt eliberat din arest a fost și el acolo. Practic toată familia s-a reunit pentru marele eveniment, mai ales că nu se știe niciodată cât timp rămân împreună.

Nu de alta, dar mai ales în ceea ce-l privește pe Dani Balint, acesta s-ar putea întoarce după gratii. Procurorii investighează modul în care acesta și-a tratat copilul, mai exact l-a bătut în plină stradă.

El a fost și arestat în dosar, iar în apel a fost eliberat. De altfel, acesta a declarat că regretă ceea ce a făcut și că este un tată care grijă de copiii lui. Însă în acel moment a fost scos din sărite de cel mic, drept urmare nu s-a mai putut abține.