Sile Cămătaru, imagini de colecție. Cum a apărut acesta la botezul nepotului

Sile Cămătaru, imagini de colecție. Cum a apărut acesta la botezul nepotului
Sile Cămătaru a participat la botezul unuia dintre nepoții lui, de această dată copilul unuia dintre fetele lui. Interlopul părea extrem de fericit că poate să împărtășească acest moment cu familia.

Sile Cămătaru, pe cai mari la petrecere

Celebrul interlop s-a distrat de minune la botezul unuia dintre nepoții lui. Mai ales că de această dată a putut să fie prezent la o astfel de ceremonie. Nu de alta, dar în ultimii 5 ani a cam lipsit de acasă pentru a fost în spatele gratiilor.

Drept urmare, acest eveniment a fost și mai important decât în mod obișnuit, pentru că a putut participa și el. De altfel, și-a făcut apariția și soția lui Mirela, cea care l-a așteptat ani în sir să se întoarcă acasă și care i-a dăruit nu mai puțin de nouă copii.

Nepoți pe bandă rulantă

Iar până acum Sile Cămătaru are 5 nepoți. Cu toate acestea nu există prilej de bucurie mai mare ca venirea unui alt nou născut în familie. Așa că pentru o astfel de petrecere evident că s-a reunit toată lumea. Mario, un alt celebru din perspectiva dosarelor penale și unul dintre fii a fost și el prezent.

De asemenea și Dani, un alt copil al lui Sile Cămătaru, proaspăt eliberat din arest a fost și el acolo. Practic toată familia s-a reunit pentru marele eveniment, mai ales că nu se știe niciodată cât timp rămân împreună.

Se întoarce sau nu după gratii Dani Balint?

Nu de alta, dar mai ales în ceea ce-l privește pe Dani Balint, acesta s-ar putea întoarce după gratii. Procurorii investighează modul în care acesta și-a tratat copilul, mai exact l-a bătut în plină stradă.

El a fost și arestat în dosar, iar în apel a fost eliberat. De altfel, acesta a declarat că regretă ceea ce a făcut și că este un tată care grijă de copiii lui. Însă în acel moment a fost scos din sărite de cel mic, drept urmare nu s-a mai putut abține.

