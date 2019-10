“Ne-am certat la intrare pentru că nu mă lăsau să intru. Nu se pune problema să fi provocat probleme cu alte ocazii, pentru că a fost pentru prima oară când am mers acolo. Femeia a vorbit foarte urât cu mine, dar nu am vrut s-o lovesc. De fapt, mai mult am împins-o, dar pe camere pare că i-am dat cu palma. Afară, individul despre care am aflat ulterior că se numește Albert și că este băiatul lui Sile Cămătaru, a scos un briceag și m-a lovit în piept”, a declarat tânărul înjunghiat de fiul lui Sile Cămătaru, potrivit spynews.ro.

Amintim că sâmbătă dimineața la ora 5,00, polițiștii și SMURD-ul au fost solicitați la un club de manele de pe Calea Aradului din Timișoara, unde izbucnise un scandal. Albert Balint, unul din fiii celebrului interlop Sile Cămătaru înjunghiase o persoană, apoi a dispărut. El este căutat în continuare. Anumite voci din lumea interlopă susțin că acesta ar fi fugit, în Germania.

Aflat încă sunt supravegherea medicilor, bărbatul rănit de fiul lui Sile Cămătaru a făcut declarații despre episodul violent pe care l-a trăit în urmă cu trei zile. Scandalul a avut loc în barul iubitei fiului lui Sile Cămătaru. Agenții ei de pază nu au vrut să îl lase să intre, apoi a intervenit și ea în discuțiile aprinse dintre bărbați, fiind bruscată la un moment dat de tânărul nemulțumit. Acela a fost momentul în care Albert Balint a scos cuțitul și l-a atacat pe cel care i-a jignit femeia.

Albert Florian Balint este recidivist, fiind condamnat, în 2010, la închisoare pentru trafic de droguri. La momentul respectiv a fost prins abia un an mai târziu, deoarece reușise să fugă în Germania.

Sursa foto: observator.tv

