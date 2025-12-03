Culisele reținerii fostei șefe a diplomației UE. Până unde a ajuns corupția

Autorităţile belgiene au lansat marţi dimineaţă, 2 decembrie 2025, o operaţiune de amploare care a vizat sediile European External Action Service (EEAS) din Bruxelles, campusurile College of Europe din Bruges, precum şi domiciliile mai multor persoane — în cadrul unei anchete privind atribuirea unui contract pentru formarea diplomaţilor europeni.

În urma percheziţiilor, trei persoane au fost reţinute, între care se numără Federica Mogherini, fostă Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe şi actual rector al College of Europe, şi Stefano Sannino, fost secretar general al EEAS și în prezent director‑general al unei direcții a European Commission (Comisia Europeană).

Ancheta, condusă de European Public Prosecutor's Office (EPPO), vizează suspiciuni de fraudă, corupţie, conflict de interese şi scurgeri de informaţii confidenţiale.

Potrivit EPPO, perchezițiile au avut loc simultan la sediile EEAS din Bruxelles, la campusurile College of Europe din Bruges, precum și la locuinţele suspecţilor.

Operațiunea a fost autorizată de un judecător de instrucţie, iar imunitatea oficialilor în cauză a fost ridicată înainte de a fi puse în aplicare mandatele de percheziţie.

Conform relatărilor presei, cei reţinuţi sunt:

Federica Mogherini — a condus EEAS între 2014 şi 2019 şi, din 2020, este rector al College of Europe.

Stefano Sannino — fost secretar‑general al EEAS între 2021 şi 2024; din 2025 este director‑general în Comisia Europeană.

O a treia persoană — un membru al conducerii College of Europe, conform relatărilor media.

La baza investigaţiei se află un program de formare destinat diplomaţilor juniori din statele membre UE — European Union Diplomatic Academy.

Acest program, de durată de nouă luni, fusese atribuit de EEAS către College of Europe în perioada 2021–2022, printr-o procedură de licitaţie.

Conform EPPO, există „suspiciuni puternice” că, în timpul procedurii de licitaţie, informaţii confidenţiale referitoare la criteriile de selecţie au fost partajate cu unul dintre candidaţi — ceea ce ar fi oferit un avantaj neloial. Dacă faptele se confirmă, ele ar putea constitui infracţiuni precum fraudă la atribuirea de contracte publice, corupţie, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional.

Instituţiile implicate au reacţionat imediat: College of Europe a transmis că va coopera pe deplin cu autorităţile, iar Comisia Europeană a confirmat că poliţia a fost la sediile EEAS şi că ancheta vizează activităţi derulate în „mandatul anterior” — fără a confirma identităţile suspecţilor.

Pentru a înţelege mai bine evoluţia — inclusiv când au fost luate decizii relevante — iată o cronologie detaliată:

2014–2019 — Federica Mogherini ocupă funcţia de Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe și a condus EEAS.

— Federica Mogherini ocupă funcţia de Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe și a condus EEAS. Septembrie 2020 — Mogherini devine rector al College of Europe, instituţie de elită care oferă formare academică pentru oficiali europeni.

— Mogherini devine rector al College of Europe, instituţie de elită care oferă formare academică pentru oficiali europeni. 2021–2022 — EEAS lansează o licitaţie pentru implementarea unei Academii Diplomatice (EU Diplomatic Academy), destinată instruirii diplomaţilor juniori din state membre. College of Europe câştigă licitaţia.

— EEAS lansează o licitaţie pentru implementarea unei Academii Diplomatice (EU Diplomatic Academy), destinată instruirii diplomaţilor juniori din state membre. College of Europe câştigă licitaţia. 2022 — Programul este atribuit şi derulat sub conducerea College of Europe. Mogherini are un rol cheie, fiind rector al instituţiei.

— Programul este atribuit şi derulat sub conducerea College of Europe. Mogherini are un rol cheie, fiind rector al instituţiei. 2021–2024 — Stefano Sannino este secretar general al EEAS, ocupând o poziţie de conducere importantă în administraţia diplomatică a UE.

— Stefano Sannino este secretar general al EEAS, ocupând o poziţie de conducere importantă în administraţia diplomatică a UE. 2025 (înainte de decembrie) — Sannino îşi încheie mandatul la EEAS; ulterior este numit director‑general în Comisia Europeană.

(înainte de decembrie) — Sannino îşi încheie mandatul la EEAS; ulterior este numit director‑general în Comisia Europeană. Marţi, 2 decembrie 2025, ora ~07:30 (CET) — Poliţia federală belgiană şi EPPO lansează percheziţii simultane la sediile EEAS din Bruxelles, la clădirile College of Europe din Bruges şi la domiciliile suspecţilor.

(CET) — Poliţia federală belgiană şi EPPO lansează percheziţii simultane la sediile EEAS din Bruxelles, la clădirile College of Europe din Bruges şi la domiciliile suspecţilor. Acelaşi 2 decembrie 2025 — Trei persoane sunt reţinute pentru interogatoriu: Mogherini, Sannino, şi un alt manager al College of Europe. Immunitatea oficialilor a fost ridicată pentru a permite percheziţiile şi reţinerile.

— Trei persoane sunt reţinute pentru interogatoriu: Mogherini, Sannino, şi un alt manager al College of Europe. Immunitatea oficialilor a fost ridicată pentru a permite percheziţiile şi reţinerile. Perioada imediat următoare (decembrie 2025) — Ancheta continuă: EPPO examinează documentele ridicate, verifică procedura de licitaţie, modul de atribuire al contractului şi dacă au existat complicităţi, informaţii privilegiate sau încălcări ale regulilor privind achiziţiile publice. Rezultatele anchetei nu sunt publice — persoanele reţinute sunt, deocamdată, în custodie preventivă.

Ancheta coordonată de EPPO vizează una dintre instituţiile-cheie ale Uniunii Europene — serviciul său diplomatic (EEAS) — şi o şcoală de elită pentru diplomaţi (College of Europe).

Dacă suspiciunile se confirmă, consecinţele pot fi semnificative pentru mai multe planuri:

-- Credibilitatea şi integritatea instituţiilor UE: suspiciunile de fraudă la nivel înalt — privând de obiectivitate o licitaţie destinată instruirii diplomaţilor Europei — pot submina imaginea instituţiilor comunitare, mai ales în contextul în care UE sprijină state membre şi parteneri externi pe teme de stat de drept, transparenţă şi anticorupţie.

-- Transparenţa proceselor interne: cazul evidenţiază vulnerabilităţi potențiale în mecanismele de atribuire a contractelor şi programe finanțate din bani publici/UE — problema nu pare limitată la implementare, ci chiar la conceperea procedurilor.

-- Responsabilizarea persoanelor de rang înalt: motivarea şi punerea sub acuzare a unor foşti oficiali de rang înalt transmite semnalul că, teoretic, nimeni nu este imun, indiferent de funcţie — dacă sunt dovezi.

Decizia de atribuire a contractului pentru European Union Diplomatic Academy (EUDA) a reprezentat un moment central în cadrul anchetei actuale și are implicații semnificative pentru modul în care Uniunea Europeană gestionează programele de formare și fondurile publice.

Contractul a fost lansat de European External Action Service (EEAS) între 2021 și 2022, cu scopul de a înființa o academie destinată instruirii diplomaților juniori din statele membre UE.

College of Europe, instituție de prestigiu care oferă formare academică pentru oficiali europeni, a câștigat licitația și a preluat implementarea programului, sub conducerea rectorului său, Federica Mogherini.

Ancheta europeană ridică suspiciuni privind procedura de atribuire, inclusiv posibilitatea dezvăluirii de informații confidențiale și acordarea unui avantaj nejustificat către unul dintre candidați.

Dacă faptele se confirmă, acest caz poate genera revizuirea proceselor de licitație, mecanisme de transparență și control intern, consolidând responsabilitatea instituțiilor UE în gestionarea fondurilor publice.

EPPO a declarat că există „suspiciuni puternice” privind nereguli în procesul de atribuire al contractului pentru EU Diplomatic Academy — suspiciuni de fraudă, corupţie, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional. Investigaţia este în curs.

College of Europe a transmis că va coopera „pe deplin cu autorităţile, în interesul transparenţei şi al respectării procesului de investigaţie” şi că instituţia rămâne angajată “la cele mai înalte standarde de integritate, echitate şi conformitate — atât pe plan academic, cât şi administrativ”.

Comisia Europeană, printr-un purtător de cuvânt, confirmat că poliţia a intervenit la sediile EEAS, dar a precizat că ancheta vizează activităţi din „mandatul anterior”. Nu a confirmat identitatea celor reţinuţi, invocând caracterul confidenţial al procedurii.

Este important de subliniat ceea ce nu este clar la momentul actual:

Nu au fost formulate încă acuzaţii oficiale definitive împotriva reţinuţilor — ancheta este în desfăşurare şi se bazează pe suspiciuni. Orice decizie viitoare (punere sub acuzare, eliberare, etc.) depinde de probe și de judecata unui tribunal.

Nu este publicată o listă completă de documente sau probe care să demonstreze în mod clar că licitaţia a fost viciată — datele fac obiectul anchetei și sunt analizate de procurori.

Nu există deocamdată o reacţie oficială detaliată care să prezinte cum ar fi fost încălcate exact regulile de achiziţii, ce criterii au fost divulgate, cine le-a primit, și dacă beneficiarul (College of Europe) a avut un avantaj real.

Nu se cunoaște ce impact imediat va avea această anchetă asupra funcţionării EEAS, a College of Europe sau a programului EU Diplomatic Academy — dacă va fi suspendat, revizuit, anulat sau continuat.

Pe baza elementelor de până acum, putem contura câteva scenarii posibile — fără a le prezenta ca certitudini:

Dacă procurorii vor acumula probe suficiente, este posibil ca suspecţii să fie formal acuzaţi de infracţiuni (fără să precizez care, rămân opţiuni în funcţie de evoluţia anchetei). Aceasta ar putea duce la procese judiciare, eventual condamnări, dar și la un precedent privind responsabilizarea oficialilor UE.

Dacă acuzaţiile se dovedesc nefondate — de exemplu, dacă nu vor exista dovezi clare de favoritism sau divulgare ilegală de informaţii — reputaţia instituţiilor afectate poate suferi, dar programul și persoanele implicate ar putea fi reabilitate.

Ancheta poate conduce la o revizuire a modului în care UE gestionează contractele pentru programe plătite din fonduri comunitare — reguli de transparenţă, licitaţii, monitorizare. Ar putea urma reforme interne la EEAS, College of Europe, sau la nivelul Comisiei Europene.

Din perspectivă politică, cazul ar putea alimenta retorici critice faţă de UE, fiind utilizat de forţe eurosceptice/populiste — risc de erodare a încrederii publice în instituţii, dar şi presiune pentru mai multă transparenţă democratică.

Cazul reprezintă — dacă suspiciunile se confirmă — unul dintre cele mai grave scandaluri ce implică instituţii fundamentale ale Uniunii Europene: nu un parlament, nu o instituţie de stat membru, ci chiar serviciul de diplomaţie european şi o instituţie de formare a elitei administrative.

Aceasta ridică întrebări serioase despre integritatea și transparența mecanismelor interne ale UE.

În plus, în contextul în care UE acordă sprijin statelor membre (sau candidate) în materie de stat de drept, anticorupţie și respect al regulilor, un astfel de scandal — la „interna” UE — poate fi deosebit de sensibil: transmite mesajul că “nimeni nu este imun” dar, în acelaşi timp, vulnerabilitatea există chiar în structurile de vârf.

Ancheta coordonată de EPPO — cu percheziţii la EEAS, College of Europe şi locuinţele suspecţilor, şi cu reţinerea a trei persoane importante — îl readuce pe agenda publică pe oficiali de rang înalt ai Uniunii, inclusiv pe Federica Mogherini şi Stefano Sannino.

Suspiciunile de fraudă, corupţie, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional sunt grave, dar — deocamdată — rămân doar suspiciuni.

Procesul juridic urmează să stabilească adevărul. În paralel, instituţiile implicate au declarat că vor coopera. Pentru cetăţeni, state membre şi instituţii, rămâne întrebarea-cheie: cât de solid este sistemul de control al fondurilor şi contractelor la nivelul UE?