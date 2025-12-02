Europa schimbă regulile jocului. Țările care nu-și iau migranții înapoi pierd miliarde

Uniunea Europeană a aprobat un pachet de măsuri care prevede revizuirea regimului de preferinţe comerciale acordate ţărilor în curs de dezvoltare, în funcţie de cooperarea acestora privind readmisia proprilor cetăţeni care se află ilegal în statele membre, potrivit unui document consultat de Politico.

Schema preferenţială de acces la piaţa unică, cunoscută drept Generalised Scheme of Preferences (GSP), va include o clauză de readmisie.

Negociatorii Consiliul Uniunii Europene (Consiliul UE), Parlamentul European şi Comisia Europeană au convenit asupra textului final al reformei luni noapte.

Potrivit documentului, accesul preferențial — adică tarife reduse sau zero pentru exporturile ţărilor beneficiare — poate fi revocat temporar „în cazul unor deficienţe serioase şi sistematice legate de obligaţia internaţională de readmisie”.

Restricţiile pot fi aplicate pentru toate produsele sau doar pentru anumite categorii, dacă se constată că ţara respectivă continuă să refuze readmiterea propriilor cetăţeni identificați ca migranţi irreguli.

Documentul mai precizează că aplicarea clauzei de readmisie va ţine cont de nivelul de dezvoltare al fiecărei ţări beneficiare, astfel că condiţiile vor varia în funcţie de categorii economice.

GSP este instrumentul comercial unilateral al UE, menit să sprijine ţările sărace şi cu venituri medii prin reducerea taxelor la exporturile lor către piaţa europeană.

Sistemul, în vigoare din 1971, a fost gândit să încurajeze dezvoltarea economică, reducerea sărăciei, crearea de locuri de muncă şi promovarea standardelor sociale şi de mediu în ţările beneficiare.

Recent, negociatorii au lucrat la o revizuire amplă a GSP pentru perioada 2024–2034, adăugând criterii privind respectarea drepturilor omului, condiţiilor de muncă şi protecţiei mediului. Trade and Economic Security+1 Reformarea a presupus trei ani de discuţii intense între instituţiile UE.

Decizia de a introduce clauza de readmisie reflectă, potrivit documentelor, dorinţa de a crea un sistem mai echitabil şi eficient de gestionare a migraţiei.

În comunicatul Consiliului, adoptat luni seară, se arată că preferinţele GSP „pot fi retrase dacă o ţară beneficiară nu cooperează cu UE la readmisia propriilor cetăţeni”.

De asemenea, această măsură survine în contextul în care doar o mică parte dintre migranţii pentru care s-au emis decizii de returnare sunt de fapt expulzaţi — multe ţări de origine refuzând să îi primească înapoi.

Adoptarea noii versiuni a GSP a generat controverse. Pe de o parte, autorităţile europene subliniază nevoia de cooperare pentru readmisie şi o gestionare mai eficientă a migraţiei ilegale.

Pe de altă parte, organizaţii neguvernamentale de apărare a drepturilor omului avertizează că legarea comerţului de migraţie poate fi interpretată ca un „şantaj economic” şi poate contraveni legislației internaționale de comerţ.

De altfel, un comunicat recent al Comisiei propune un nou sistem european comun de returnări, care să permită decizii europene de returnare şi recunoaşterea reciprocă a acestora între statele membre, precum şi crearea de centre specializate de returnare.

Potrivit estimărilor instituţiilor europene, mai mult de două miliarde de persoane din peste 60 de ţări beneficiază de avantajele actualei scheme GSP.

Noua reglementare prevede că, în cazul în care o ţară beneficiară nu respectă obligaţiile de readmisie, preferinţele comerciale pot fi suspendate, ceea ce ar putea afecta exporturile de ţară în UE, precum şi economia respectivelor state — în funcție de cât de mult depind de piața europeană.

Negociatorii aşteaptă ca textul final să fie adoptat oficial în perioada următoare. În paralel, vor fi activate şi mecanisme de monitorizare a cooperării privind readmisia, ca parte a angajamentului de transparenţă şi bună guvernanță asumat de UE.