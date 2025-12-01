Franța vrea ca pensionarii din afara UE să plătească pentru accesul la sistemul public de sănătate

Franța vrea ca pensionarii din afara Uniunii Europene, care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate, să înceapă să plătească pentru acest serviciu. Măsura i-ar afecta în special pe pensionarii americani, care s-au mutat într-unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa atrași de stilul de viață, peisaje și cultură, dar și, în unele cazuri, de accesul la servicii medicale gratuite considerate de nivel mondial, potrivit Politico.

Conform legislației franceze, cetățenii din afara Uniunii Europene care nu lucrează, care au viză de lungă ședere și pot demonstra venituri sau pensii de peste 23.000 de euro pe an, precum și o asigurare medicală privată, pot primi după trei luni un card care le permite acces gratuit la sistemul public de sănătate.

După ce obțin cardul, pot renunța la asigurarea medicală privată și pot beneficia de sistemul francez de sănătate, opțiune devenită atractivă pentru mulți pensionari americani. Totuși, majoritatea parlamentarilor francezi vor să schimbe această situație și să le impună o contribuție minimă.

Această propunere a fost deja aprobată de ambele camere ale parlamentului în această lună, în timpul discuțiilor bugetare, iar guvernul a susținut-o, ceea ce înseamnă că ar putea intra în vigoare chiar de anul viitor.

În ultima versiune a propunerii, modificată de Senatul francez, numai cetățenii din afara Uniunii Europene care nu plătesc impozite și nu contribuie la alte programe de asistență socială în Franța ar urma să plătească noua contribuție minimă.

Legiuitorii nu au stabilit încă valoarea contribuției, deoarece decizia va aparține guvernului. Gernigon consideră că suma ar putea varia în funcție de nivelul de acoperire oferit, însă ar rămâne mai mică decât o asigurare privată din Statele Unite sau din alte țări, care, potrivit lui, costă între 300 și 500 de euro pe lună.

Dezbaterea are loc într-un moment în care Franța încearcă să reducă cheltuielile publice și să coboare deficitul bugetar la 5% din PIB în anul următor.

Gernigon a spus că nu a estimat încă veniturile pe care le-ar aduce noile contribuții și a subliniat că urmărește în primul rând o măsură echitabilă, nu rezolvarea problemelor bugetare ale Franței. „Nu asta va umple golul din bugetul securităţii sociale”, a mai adăugat acesta.