Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută de poliție într-o anchetă de fraudă

Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini (din Alința Progresistă a Socialiștilor și Democraților - S&D), și diplomatul de rang înalt Stefano Sannino sunt în arest după ce poliția belgiană a lansat marți percheziții în cadrul unei anchete privind fapte de fraudă.

Procurorul european a declarst că are „suspiciuni puternice” că au fost încălcate regulile de concurență la atribuirea contractului de administrare a academiei de formare a diplomaților.

Poliția a reținut trei suspecți și a percheziționat Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei pentru presupuse acte de corupție în înființarea unei academii de formare pentru diplomați.

Perchezițiile - efectuate la cererea Parchetului European (EPPO) și aprobate de poliția belgiană - au avut loc la SEAE din Bruxelles, în clădiri ale Colegiului Europei din Bruges și la locuințe private, potrivit unui comunicat al EPPO.

SEAE este aripa de politică externă a UE și a fost condusă până în 2019 de fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, Federica Mogherini. Ea este rector al Colegiului Europei, un centru de formare pentru viitorii funcționari UE, din 2020.

Stefano Sannino, un fost diplomat italian, a fost cel mai înalt funcționar public din cadrul SEAE și este în prezent director general pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord și departamentul Golfului în cadrul SEAE.

Autoritățile belgiene investighează Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program pentru diplomați juniori din țările UE, condus de Colegiul Europei și al cărui director este Mogherini din august 2022. Perchezițiile au fost raportate pentru prima dată de Euractiv, scrie Politico.

EPPO a declarat că are „suspiciuni puternice” că regulile privind „concurența loială” au fost încălcate atunci când SEAE a atribuit licitația pentru înființarea academiei diplomatice la Colegiul Europei. Ancheta se concentrează asupra întrebării dacă colegiul a fost informat cu privire la criteriile de selecție ale procedurii de licitație înainte de publicarea anunțului oficial.

Un oficial al SEAE, care a solicitat anonimatul pentru a vorbi cu sinceritate, a declarat că perchezițiile au avut loc la clădirea administrativă a SEAE din Bruxelles, situată pe Rue d’Arlon nr. 62, nu la clădirea principală de la sensul giratoriu Schuman. Angajații au fost rugați să părăsească spațiile și să lase ușile și mobilierul birourilor lor descuiate.

Un oficial de rang înalt al UE a declarat pentru POLITICO că perchezițiile sunt legate de o anchetă care a început înainte ca Kaja Kallas să preia funcția de șef al departamentului de politică externă al blocului comunitar.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat că poliția a efectuat percheziții la SEAE marți, ca parte a unei „anchete în curs de desfășurare privind activitățile care au avut loc... în mandatul precedent”, ceea ce înseamnă înainte ca președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, să fie renumită în funcție în decembrie 2024.