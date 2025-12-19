POT acceptă alianța cu SOS România. Șoșoacă și Gavrilă pregătesc un pol comun

Scena politică a zonei suveraniste cunoaște o posibilă reconfigurare, după ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) a anunțat că acceptă propunerea Dianei Șoșoacă de a forma o alianță cu SOS România. Inițiativa vizează unificarea forțelor suveraniste într-un pol comun, în timp ce AUR, condus de George Simion, nu a oferit până acum un răspuns oficial la apelul lansat de lidera SOS.

Reprezentanții POT au transmis că formațiunea este deschisă unei alianțe cu SOS România, cu scopul de a construi un pol politic al forțelor suveraniste. În acest moment, AUR nu a precizat dacă George Simion ar fi dispus să reia dialogul cu Diana Șoșoacă și să intre într-o formulă de colaborare politică.

„Suntem de acord cu propunerea Partidului SOS conform căreia opoziția democratică ar trebui să înceapă o coordonare structurată, orientată spre construirea unei alternative credibile la actuala coaliție guvernamentală. A devenit tot mai evident faptul că actualul guvern nu corespunde așteptărilor populației. Guvernul pare preocupat în primul rând de conservarea propriei puteri, nerespectând normele democratice și principiile statului de drept”, au transmis reprezentanții POT pentru Digi24.ro.

Potrivit poziției oficiale a formațiunii conduse de Anamaria Gavrilă, actuala coaliție de guvernare „a ales destabilizarea ca metodă de supraviețuire politică”. Reprezentanții POT susțin că în spațiul politic sunt utilizate tot mai frecvent practici care amintesc de trecutul comunist.

„Din ce în ce mai des, sunt utilizate practici similare celor specifice vechii securități: folosirea structurilor de forță și a rețelelor afiliate pentru infiltrarea partidelor de opoziție, provocarea conflictelor interne, discreditarea și subminarea opoziției democratice. Aceste practici erodează încrederea publică, alterează climatul politic, adâncesc polarizarea socială și reprezintă o amenințare directă pentru viitorul democratic al României.”

În acest context, POT consideră că o coordonare a forțelor de opoziție este nu doar justificată, ci necesară. Formațiunea subliniază responsabilitatea partidelor care se revendică drept democratice de a acționa în interesul național și de a depăși fragmentarea politică.

„În acest context, coordonarea forțelor de opoziție nu este doar legitimă, ci absolut necesară”, mai transmite partidul. POT susține organizarea rapidă a unei reuniuni a forțelor de opoziție, în vederea stabilirii unor direcții clare de acțiune. „Responsabilitatea partidelor, cu adevărat democratice, este să acționeze în interesul național. Susținem organizarea urgentă a unei reuniuni a forțelor de opoziție, în vederea conturării unor direcții concrete de acțiune. Așteptam cu deschidere propunerile inițiatorilor”, se mai arată în mesajul formațiunii conduse de Anamaria Gavrilă.

Reacția POT vine după ce Diana Șoșoacă a transmis o scrisoare deschisă prin care le-a cerut lui George Simion, liderul AUR, și președintei POT, Anamaria Gavrilă, să accepte unificarea „suveraniștilor” într-un pol politic comun. Obiectivul acestuia ar fi preluarea puterii, demiterea Guvernului și declanșarea alegerilor anticipate.

Până în acest moment, reprezentanții AUR nu au comentat public apelul lansat de lidera SOS România.