Partidul AUR ar vrea să conducă o alianță a partidelor „suveraniste” în Parlament

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat marți disponibilitatea de a derula o cooperare cu partidele suveraniste reprezentate în Parlament, „exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul Opoziție Totală – Opoziție Națională”, conform unui comunicat oficial al formațiunii publicat în această dimineață.

Această poziționare survine în contextul în care Diana Șoșoacă le‑ar fi cerut liderilor AUR și ai Partidului Opoziția Totală (POT), respectiv George Simion și Anamaria Gavrilă, să unească forțele suveraniste într‑un pol politic comun, iar POT ar fi acceptat o astfel de alianță.

În comunicatul de presă, AUR reafirmă angajamentul său față de o opoziție „consecventă, națională și responsabilă”, așa cum este definită în manifestul menționat.

Formațiunea menționează că, „chiar dacă, în urmă cu doar câteva zile, am fost ținta unor atacuri politice, acceptăm – de dragul cauzei naționale – să depășim divergențele și să acționăm unitar acolo unde interesul României o cere.”

Potrivit sursei, AUR va propune organizarea unei reuniuni comune cu toți parlamentarii suveraniști. Această reuniune ar urma să aibă ca scop:

coordonarea acțiunilor parlamentare de opoziție totală față de actuala guvernare;

susținerea moțiunilor, demersurilor constituționale și inițiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere;

armonizarea calendarului acțiunilor civice și stradale, pașnice, în apărarea democrației, a suveranității și a interesului național.

În comunicat se precizează că această cooperare „nu presupune fuziuni, cedări identitare sau compromisuri de principii”, ci reprezintă un „act de responsabilitate politică într‑un moment în care România are nevoie de o opoziție unită”.

La finalul întâlnirii, AUR intenționează să organizeze o conferință de presă în fața sălii de plen a Camerei Deputaților, la ora 14:00, potrivit aceleiași surse.

AUR face referire în comunicat la manifestul politic Opoziție Totală – Opoziție Națională, lansat pe 16 decembrie 2025.

Documentul a fost descris ca un program ce stabilește direcțiile de acțiune ale partidului în contextul politic, social și economic actual.

Propunerea de colaborare survine într‑un moment în care partidele suveraniste au căutat consolidarea forțelor politice din opoziție.

Diana Șoșoacă ar fi solicitat anterior unificarea suveraniștilor într‑un singur pol politic, iar POT ar fi acceptat cooperarea, potrivit unor relatări din presă.

Reuniunea propusă de AUR cu parlamentarii suveraniști ar urma să abordeze în comun acțiunile parlamentare și extra‑parlamentare vizate de formațiuni.

Conform documentelor publicate, scopurile principale sunt coordonarea acțiunilor de opoziție totală împotriva guvernării, susținerea demersurilor constituționale și armonizarea calendarului acțiunilor civice.

Formațiunea subliniază că această cooperare nu implică fuziuni între partide sau cedări de identitate politică, rămânând poziționată în jurul obiectivelor din manifest.