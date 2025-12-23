Politica

Partidul AUR ar vrea să conducă o alianță a partidelor „suveraniste” în Parlament

Comentează știrea
Partidul AUR ar vrea să conducă o alianță a partidelor „suveraniste” în ParlamentGeorge Simion. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat marți disponibilitatea de a derula o cooperare cu partidele suveraniste reprezentate în Parlament, „exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul Opoziție Totală – Opoziție Națională”, conform unui comunicat oficial al formațiunii publicat în această dimineață.

Această poziționare survine în contextul în care Diana Șoșoacă le‑ar fi cerut liderilor AUR și ai Partidului Opoziția Totală (POT), respectiv George Simion și Anamaria Gavrilă, să unească forțele suveraniste într‑un pol politic comun, iar POT ar fi acceptat o astfel de alianță.

Detalii din comunicatul AUR

În comunicatul de presă, AUR reafirmă angajamentul său față de o opoziție „consecventă, națională și responsabilă”, așa cum este definită în manifestul menționat.

Formațiunea menționează că, „chiar dacă, în urmă cu doar câteva zile, am fost ținta unor atacuri politice, acceptăm – de dragul cauzei naționale – să depășim divergențele și să acționăm unitar acolo unde interesul României o cere.”

Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni
CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni

Potrivit sursei, AUR va propune organizarea unei reuniuni comune cu toți parlamentarii suveraniști. Această reuniune ar urma să aibă ca scop:

  • coordonarea acțiunilor parlamentare de opoziție totală față de actuala guvernare;
  • susținerea moțiunilor, demersurilor constituționale și inițiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere;
  • armonizarea calendarului acțiunilor civice și stradale, pașnice, în apărarea democrației, a suveranității și a interesului național.

În comunicat se precizează că această cooperare „nu presupune fuziuni, cedări identitare sau compromisuri de principii”, ci reprezintă un „act de responsabilitate politică într‑un moment în care România are nevoie de o opoziție unită”.

La finalul întâlnirii, AUR intenționează să organizeze o conferință de presă în fața sălii de plen a Camerei Deputaților, la ora 14:00, potrivit aceleiași surse.

Context parlamentar și politici de opoziție

AUR face referire în comunicat la manifestul politic Opoziție Totală – Opoziție Națională, lansat pe 16 decembrie 2025.

Documentul a fost descris ca un program ce stabilește direcțiile de acțiune ale partidului în contextul politic, social și economic actual.

Propunerea de colaborare survine într‑un moment în care partidele suveraniste au căutat consolidarea forțelor politice din opoziție.

Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă. Sursă foto: Captură video

Diana Șoșoacă ar fi solicitat anterior unificarea suveraniștilor într‑un singur pol politic, iar POT ar fi acceptat cooperarea, potrivit unor relatări din presă.

Obiectivele declarate ale reuniunii propuse de AUR

Reuniunea propusă de AUR cu parlamentarii suveraniști ar urma să abordeze în comun acțiunile parlamentare și extra‑parlamentare vizate de formațiuni.

Conform documentelor publicate, scopurile principale sunt coordonarea acțiunilor de opoziție totală împotriva guvernării, susținerea demersurilor constituționale și armonizarea calendarului acțiunilor civice.

Formațiunea subliniază că această cooperare nu implică fuziuni între partide sau cedări de identitate politică, rămânând poziționată în jurul obiectivelor din manifest.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:10 - Secrete pentru a-ți găsi un iubit înainte de Crăciun. Magia sărbătorilor există
17:59 - Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
17:50 - Proiect național pentru monitorizare meteo: 300 de stații automate și sistem de alertă în timp real
17:40 - Ministerul Educației a publicat programele revizuite de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
17:32 - Crăciun 2025. Cum să te îmbraci ca să strălucești la sărbători
17:23 - Transport gratuit pentru elevi în perioada examenelor naționale. Proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților

HAI România!

Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89

Proiecte speciale