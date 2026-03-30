Giovanni Becali și „telenovela” din spatele gratiilor. Memoriile unui martor ocular

Giovanni Becali a povestit despre momentele din închisoare în care Borcea s-a confruntat cu divorțul de Alina. Omul de afaceri a spus că această ”telenovelă” i-a ținut ocupați după gratii.

Pentru a înțelege greutatea acestor amintiri, trebuie amintit că Giovanni Becali și Cristi Borcea au făcut parte din grupul celor 8 oameni de fotbal condamnați în martie 2014 în celebrul „Dosar al Transferurilor”.

Această perioadă de detenție comună a transformat celula într-un spațiu de confesiuni, unde „show-ul” fotbalistic a fost înlocuit de dramele personale.

Impresarul a povestit intesitatea cu care au trăit toți cei aflați după gratii poveștile de dragoste ale lui Cristi Borcea. ”Cel mai tare e copilul meu, Borcea, că așa îi zic eu. A schimbat trei neveste. Are una acum și le mai are și pe celelalte două. Nu există personaj ca Borcea. Eu am atâtea aventuri cu Borcea, până și alea de la pușcărie sunt pozitive.

Când ai copii la vizită ai dreptul să-ți chemi toată familia și veneau trei neveste cu toți copiii. Ce tare era! Nașul lui la Alina a fost Gigi. El era pe rupte cu Alina, era cu Valentina care venea la vizite. Alina îl chema, că ce fac, că nu știu ce”, a povestit omul de afaceri.

La acel moment Alina Vidican a fost foarte aproape de a comite un gest necugetat. ”Televizoarele zbârnâiau, să vedeți ce s-a întâmplat cu Alina. Noi, abia așteptam să vedem. Nașu Becali a găsit-o pe Alina spre pădure să se omoare. Aoleu, ce panică! Pentru ea a fost o despărțire grea. Dar uite cum i-a dat Dumnezeu noroc și ei, are un băiat brazilian multimilionar și bărbat frumos.

Show-ul nostru în pușcărie nu mai era fotbalul, era pe cine a arestat azi, pe cine au luat în cătușe, ce colegi mai vin și scandalul cu Borcea cu femeile. Când ieșea la telefon și vorbea pe hol, cum țipa, cum astea. Îl lua și inima că el are probleme. Venea și spunea că nu mai poate. Era o telenovelă”, a mai povestit Giovanni Becali.

Însă acum Borcea pare că s-a liniștit alături de Valentina. Drept urmare frații Becali i-au dat și un titlu pe măsură soției fostului patron dinamovist. ”Noi Valentinei nu-i spunem Valentina, ci regina. E regina noastră. Poți să-l întrebi pe Cristi. Eu și Victor așa îi spunem.

El a luat și părțile noastre de la ”Doi cocoși” și mereu ne-a zis că dacă nu avea restaurantul nu o cucerea pe Valentina. Că acolo mergeau se aprindea șemineul, i-a făcut plăcerile cu flori, cu muzică, așa a cucerit-o. Momente romantice”, a încheiat Giovanni Becali.