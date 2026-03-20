Femeia care deține averea lui Borcea. Nu este Valentina Pelinel

Fostul acționar al clubului Dinamo București, Cristi Borcea, a făcut recent declarații surprinzătoare legate de modul în care și-a organizat averea, susținând că întreg patrimoniul său este trecut, în acte, pe numele unei femei apropiate din viața sa. Aceasta nu este actuala sa soție, Valentina Pelinel, ci o altă persoană în care omul de afaceri spune că are încredere deplină, potrivit Fanatik.

Ajuns la 56 de ani, Cristi Borcea rămâne una dintre cele mai cunoscute figuri din fotbalul românesc post-1990, atât prin implicarea sa la Dinamo, cât și prin activitatea din mediul de afaceri. De-a lungul anilor, acesta a construit o avere considerabilă, acumulată în principal din investiții în domeniul gazelor lichefiate și din multiple afaceri derulate în paralel cu activitatea din sport.

Deși a trecut prin perioade dificile, inclusiv probleme juridice care l-au ținut departe de viața publică, Borcea susține că patrimoniul său nu a fost afectat semnificativ, ba chiar s-ar fi consolidat în timp. Estimările din piață plasează averea sa în jurul a 100 de milioane de euro.

Surpriza vine însă din modul în care aceasta este administrată: omul de afaceri afirmă că, în acte, nu figurează personal cu bunuri sau sume importante, acestea fiind distribuite în familie.

O parte din avere este trecută pe numele unor copii ai săi, în special Patrick și Coco, care figurează oficial ca deținători ai unor bunuri imobiliare și active financiare. În același timp, restul patrimoniului ar fi fost transferat pe numele mamei sale, Elena Borcea, pe care afaceristul o descrie drept persoana în care are cea mai mare încredere.

Borcea a explicat că a preferat să gestioneze astfel averea pentru a asigura stabilitatea familiei și protejarea copiilor. El a spus că fiecare dintre cei nouă copii ai săi beneficiază de condiții foarte bune de trai, locuințe și sprijin financiar constant.

Cristi Borcea are nouă copii din relații diferite, cu patru femei. Din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea, au rezultat trei copii: Patrick și gemenii Melissa și Angelo. Ulterior, din relația cu Alina Vidican, au mai rezultat doi copii, George Alexandru și Gloria.

Dintr-o altă relație, cu avocata Simona Voiculescu, s-a născut o fiică, Andreina Carolyn. În prezent, din căsnicia cu Valentina Pelinel, Borcea mai are trei copii: un băiat și două fete gemene.

Pe lângă structura complexă a familiei, omul de afaceri a atras atenția și prin modul în care își sprijină copiii, afirmând în mai multe rânduri că fiecare dintre aceștia are deja proprietăți imobiliare puse la dispoziție de el.

Deși în trecut a fost perceput ca o figură controversată a fotbalului românesc, Borcea a rămas activ în zona de business și a continuat să își extindă investițiile. El a spus că nu mai este la fel de implicat emoțional în afaceri ca în perioada Dinamo, însă responsabilitățile familiale, în special cele legate de cei nouă copii, îi ocupă o mare parte din atenție.

În același timp, afaceristul a precizat că fiecare copil beneficiază de sprijin financiar și educațional, inclusiv studii în străinătate și multiple oportunități de dezvoltare.