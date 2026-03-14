Rapid a învins pe Dinamo și este noul lider al SuperLigii

Rapid a învins Dinamo cu 3-2 în Giulești și a urcat pe primul loc în SuperLiga. Derby-ul a fost marcat de goluri spectaculoase, dar și de momente tensionate.

Rapid a obținut o victorie dramatică în fața lui Dinamo, scor 3-2, în prima etapă a play-off-ului SuperLigii. Partida s-a disputat sâmbătă seara pe stadionul din Giulești. În urma succesului, alb-vișiniii au urcat pe primul loc în clasament, cu 31 de puncte, profitând de înfrângerea de vineri a Universității Craiova.

Dinamo rămâne ultima în play-off, cu 26 de puncte și a ajuns la patru înfrângeri consecutive în campionat.

Meciul a început perfect pentru oaspeți. În minutul 9, Alexandru Musi a fost faultat în careu de Borza, iar centralul Istvan Kovacs a acordat penalty. Armstrong a transformat și a deschis scorul pentru dinamoviști.

Rapidiștii au solicitat la rândul lor o lovitură de pedeapsă, pentru un fault asupra lui Pașcanu în minutul 13, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 38 prin Grameni, care a șutat din afara careului.

Dinamo a revenit rapid în avantaj după pauză, când Cătălin Cîrjan a înscris, marcând al cincilea său gol din acest sezon și, totodată, primul în fața alb-vișiniilor, pentru care a evoluat un sezon, înainte să ajungă în “Ștefan cel Mare”.

Replica Rapidului nu a întârziat. În minutul 67, Claudiu Petrila a marcat cu un șut spectaculos de la distanță, dar dinamoviștii au contestat faza, acuzând un fault al lui Borza asupra lui Musi. În minutul 85, Moruțan a încercat o foarfecă în careu, iar mingea a ajuns la Vulturar, care a înscris pentru 3-2.

În prelungiri, Duțu de la Dinamo a fost eliminat, iar Rapid a obținut victoria.

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan (Hromada 89), Vulturar, Grameni (Talisson 89) – Al. Dobre (G. Gheorghe 89), Daniel Paraschiv (Koljic 55), Petrila. Antrenor: Costel Gâlcă.

Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko 75), Duțu, Stoinov, Opruț (Țicu 70) – Alberto Soro (Milanov 83), Gnahore, C. Cîrjan – Al. Musi, Al. Pop (Cr. Mihai 75), Armstrong (Tarbă 83). Antrenor: Zeljko Kopic.

Arbitrul de centru a fost Istvan Kovacs, ajutat de asistenții Ferencz Tunyogi și Alexandru Corb.

De la Rapid, Onea 30’, Vulturar 64’, Koljic 74’, Hromada 90’ și Al. Dobre 90+2’ au primit câte un cartonaș galben. Armstrong 26’, Gnahore 37’, Al. Musi 58’, Sivis 74’ și Țicu 81’ au fost avertizați din tabăra roș-albilor. Matteo Duțu, de la Dinamo, a fost eliminat în minutul 90+2.