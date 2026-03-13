FC Argeș produce surpriza începutului de play-off și învinge Craiova pe „Ion Oblemenco”

Startul play-off-ului din Superliga României a adus prima mare surpriză. FC Argeș a reușit să învingă în deplasare liderul clasamentului, Universitatea Craiova, cu scorul de 1-0, într-un meci disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Rezultatul schimbă temporar calculele în lupta pentru titlu și pune presiune pe olteni încă din prima etapă a fazei decisive a campionatului.

Universitatea Craiova a intrat în play-off de pe prima poziție a clasamentului, un statut care aduce atât avantaje, cât și presiune suplimentară. Echipa din Bănie a avut avantajul terenului propriu, însă nu a reușit să profite de acest lucru în fața piteștenilor.

Adversara din prima etapă a fost FC Argeș, echipă care a intrat în play-off de pe ultima poziție. În mod teoretic, duelul părea favorabil oltenilor, însă realitatea din teren a arătat cu totul altceva.

Elevii antrenorului suspendat Filipe Coelho nu au reușit să își impună ritmul și au făcut primul pas greșit în lupta pentru titlul de campioană.

Startul partidei a fost unul echilibrat și lipsit de ocazii importante. Ambele echipe au abordat jocul precaut, cu multe tatonări și greșeli în construcție.

Universitatea Craiova a avut o posesie ușor superioară, însă atacurile sale au fost lipsite de claritate. FC Argeș s-a organizat defensiv și a blocat eficient spațiile din zona centrală.

Defensiva piteșteană nu a fost pusă în mare dificultate în primele minute, iar jocul s-a desfășurat departe de porțile celor doi portari.

Momentul decisiv al partidei a venit în minutul 26.

Pe o construcție ofensivă a Universității Craiova, jucătorii lui FC Argeș au recuperat mingea la aproximativ 30 de metri de poarta oltenilor. Faza s-a desfășurat rapid, iar Rață a trimis o pasă către atacantul Adel Bettaieb.

Acesta a preluat mingea pe piept la aproximativ 14 metri de poartă și a finalizat spectaculos din voleu. Execuția a trecut peste portarul Popescu, ieșit în întâmpinare, iar mingea s-a oprit în plasă.

Golul tunisianului a stabilit scorul final al partidei.

După golul primit, Universitatea Craiova a încercat să accelereze ritmul jocului. Oltenii au avut două momente importante în prima repriză.

În minutul 31, după o ieșire greșită la ofsaid a apărării piteștene, mingea a ajuns la Baiaram. Acesta a încercat să îl găsească în fața porții pe Al Hamlawi, însă atacantul nu a reușit să ajungă la balon.

Pe finalul primei reprize, Mora a pornit o acțiune individuală promițătoare, dar portarul Victor Căbuz a intervenit excelent și a blocat atacul la aproximativ 12 metri de poartă.

În partea a doua a meciului, Universitatea Craiova a încercat să găsească soluții pentru a sparge defensiva adversă. Antrenorii au mizat inclusiv pe introducerea atacantului francez Steven Nsimba, în speranța unei reacții ofensive mai eficiente.

Totuși, jocul oltenilor a rămas previzibil și lipsit de inspirație. FC Argeș a continuat să se apere organizat și să închidă spațiile din fața careului.

Un moment important s-a produs atunci când Cicâldău a trimis mingea în poartă, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid la Mora în faza premergătoare.

Pe măsură ce partida se apropia de final, Universitatea Craiova a încercat să pună presiune pe defensiva piteșteană. Cu toate acestea, atacurile au fost previzibile și ușor de gestionat de apărarea oaspeților.

FC Argeș a avut chiar și o oportunitate de contraatac periculos, când Matos putea rămâne singur cu portarul Popescu. Jucătorul piteștean a greșit însă preluarea, iar portarul Craiovei a reușit să intervină.

În ultimele minute, piteștenii au gestionat eficient avantajul și au reușit să închidă jocul fără emoții.

Victoria obținută de FC Argeș reprezintă prima mare surpriză a play-off-ului din Superligă.

Succesul din Bănie îi propulsează pe piteșteni pe locul secund în clasament, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

În același timp, rezultatul ar putea influența lupta pentru titlu, oferind șanse suplimentare echipelor urmăritoare care speră să profite de pașii greșiți ai oltenilor.