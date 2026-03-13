Începe play-off-ul Superligii: meciuri, favorite și cote

Componența play-off-ului Superligii României din stagiunea 2025-26 a fost deja cunoscută înainte de ultima etapă a sezonului regular. Universitatea Craiova, Rapid București, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo București și FC Argeș sunt cele 6 formații care luptă pentru titlu, dar și pentru o prezență în competițiile europene.

Din această ecuație va lipsi cea mai titrată formație din istoria primei ligi de fotbal din România, FCSB. Gruparea roș-albastră are 28 de titluri, fiind urmată de rivala Dinamo București. Echipa alb-roșie a câștigat de 18 ori trofeul, ultima oară în 2006/2007.

Pe locul 3 all time se află la egalitate cu Venus București, CFR Cluj. Echipa antrenată în prezent de Daniel Pancu are 8 titluri de campioană. Primul a venit abia în 2008, iar ultimul în 2022. Celelalte formații din play-off au un număr redus de campionate: Universitatea Craiova (4), Rapid București (3), FC Argeș (2), iar Universitatea Cluj nu a reușit vreodată să încheie pe primul loc. Ardelenii se pot lăuda doar cu o poziție secundă în istorie.

Visul patronului Mihai Rotaru de a aduce titlul în Bănie pare tot mai realizabil. Echipa sa este favorita numărul 1 conform cotelor publicate pe XBets.ro. Pe podiumul favoritelor se mai află Rapid București și CFR Cluj.

Dinamo București trece printr-o formă sportivă modestă, așa că primește o cotă de 7.00 pentru a câștiga primul titlu după o pauză de aproape 2 decenii. Universitatea Cluj este considerată favorita cu numărul 5, având o cotă la pariuri de 9.00. Ultima în topul acesta este FC Argeș, echipă ce are o cotă de 60.00 pentru a pune mâna pe medaliile de campioni.

Universitatea Craiova – cota 2.10 Rapid – cota 4.50 CFR Cluj – cota 5.50 Dinamo – cota 7.00 U Cluj – cota 9.00 FC Argeș – cota 60.00

CFR Cluj a pus punct sezonului regulat cu un succes pe teren propriu, 2-0 cu Dinamo București. Echipa ardeleană are un parcurs fenomenal sub comanda lui Daniel Pancu, ajungând la 11 victorii consecutive în campionat.

În momentul în care fostul selecționer de la U21 a ajuns în Gruia, obiectivul era cumva accederea în play-off, însă părea un obiectiv dificil. Acum, CFR este la doar 3 puncte distanță de primul loc. Universitatea Craiova are 30 de puncte, Rapid 28, Universitatea Cluj și CFR Cluj câte 27 de puncte, iar ultimele sunt Dinamo București (26) și FC Argeș (25).

La finalul succesului cu Dinamo, antrenorul celor de la CFR a confirmat în presă faptul că obiectivul echipei s-a schimbat:

”În momentul de față, nu ne putem gândi decât la campionat. Obiectivul CFR-ului este câștigarea campionatului în momentul de față. Nu avem cum să nu ne gândim la titlul de campioană.

U Cluj mi se pare a doua cea mai în formă echipă după noi. Va fi frumos, am văzut cum a fost atmosfera aici, vom vedea cum va fi și la ei, e o echipă foarte bună.”

Play-off-ul se deschide azi, cu meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Cele două echipe se vor afla față în față pe Stadionul Ion Oblemenco, de la ora 20:30. Craiova pornește cu prima șansă, cota echipei fiind de 1.60. Piteștenii le pot multiplica pariorilor de 7 ori sumele plasate,în cazul în care dau lovitura în Bănie.

Tot în prima etapă se joacă și derby-ul dintre Rapid București și Dinamo București, sâmbătă, de la ora 21:00. Giuleștenii au câștigat ambele partide din sezonul regulat, iar în prima etapă de play-off sunt ușor favoriți. Cota lor este de 2.52, în timp ce elevii lui Kopic sunt la o distanță scurtă, cu o cotă de 2.92. Rezultatul de egalitate în derby primește o cotă de 3.30.

Un meci extrem de interesant este programat în etapa a 2-a, atunci când Dinamo primește vizita Universității Craiova. Derby-ul se joacă joi, 19 martie, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf. Noul stadion din Ștefan cel Mare ar trebui să fie gata în 2028. Se lucrează deja la demolarea fostei tribune oficiale din Calea Floreasca și a peluzei dinspre Șoseaua Ștefan cel Mare.

Prima rundă a play-off-ului se încheie pe 16 martie, de la ora 20:30, cu derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Meciurile dintre cele două din actualul sezon au fost spectaculoase, fiind un 2-2 pe Cluj Arena și un 3-2 pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Operatorii de pariuri prevăd un meci echilibrat, cotele fiind destul de apropiate: 2.77 vs 2.67. Un nou meci cu minim 4 modificări ale tabelei de marcaj are o cotă de 3.50.

Cotele pot suferi modificări. 18+