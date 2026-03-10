Gică Popescu despre închisoare: Soția mea m-a susținut și mi-a spus ce trebuie să fac

Gică Popescu a povestit la un podcast faptul că închisoarea a fost cruntă pentru familia lui. Dar cea care l-a ținut pe linia de plutire a fost nimeni alta decât soția lui.

Fostul internațional a explicat că experiența închisorii a fost una extrem de complicată. Și pentru el, dar mai ales pentru familia lui. ”Închisoarea a fost o experință grea, nu pentru mine, că bărbații trebuie să dovedească că sunt puternici în orice situație.

Dar cei de acasă au suferit foarte foarte mult. Și acum mai vorbim, dar nu cu mare plăcere de perioadă respectivă. Dar concluzia e: să ne ferească Dumnezeu de cât putem duce”, a explicat sportivul.

Cea care i-a stat alături în fiecare moment a fost nimeni alta decât soția. ”Soția mea mi-a spus atunci: nu e bine să-ți umpli sufletul de ură, ce câștigi. Mi-a zis: știu că îți e greu, dar încearcă să-ți eliberezi sufletul de ura asta și ai să vezi ce bine îți va fi.

Și am zis atunci că nu pot să trăiesc cu ură, că nu pot să stau tot timpul așa. Și ușor-ușor am zis că trebuie să fiu bun, să iert, că dacă nu ar fi iertarea am înnebuni”, a mai spus acesta.

Însă activitățile fizice au fost cele care l-au ajutat cel mai mult pe jucător. ”Și ușor-ușor am scăpat de ură, am început să zâmbesc, am început să citesc, să fac sport, am ieșit la muncă și m-am echilibrat”, a mai spus fostul internațional.

Influența pe care soția a avut-o asupra lui Gică Popescu a fost confirmată și de Giovanni Becali. Acesta a povestit la o emisiune faptul că aceasta venea zilnic la el în vizită, fiind avocat. Ceea ce pentru fostul sportiv a contat enorm.