Gigi Becali crede că a găsit calea potrivită ca să dobândească palmaresul Stelei

Conflictul juridic privind palmaresul Stelei intră într-o nouă etapă. Gigi Becali și FCSB anunță că vor merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), încercând să răstoarne decizia definitivă pierdută în fața Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua.

Strategia se bazează pe o motivare recentă a Curții de Apel Timișoara, într-un alt dosar de notorietate, cel privind palmaresul „Științei” Craiova.

În centrul acestei noi mișcări se află motivarea de 67 de pagini a Curții de Apel Timișoara, care a analizat continuitatea sportivă și juridică în cazul Universității Craiova. Magistrații au stabilit că entitatea înființată în 2012 nu poate revendica palmaresul anterior anului 1991, deoarece nu există o continuitate juridică directă.

Acest raționament este considerat relevant de către echipa juridică a FCSB.

Dan Idita, unul dintre avocații implicați atât în dosarul FCU Craiova, cât și în reprezentarea FCSB, a confirmat intenția de a folosi această motivare în demersul către CEDO.

„Eu vreau să merg la CEDO pentru a ataca decizia ÎCCJ. Litigiul acolo s-a soluționat, dar vrem să mergem la CEDO. Am vorbit cu domnul Becali și și-a dat acordul. Am așteptat să vină motivarea și vom vedea ce va fi”, a declarat acesta.

Demersul vizează contestarea deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a stabilit modul în care este împărțit palmaresul Stelei.

Finanțatorul FCSB a reacționat public și a explicat direcția juridică pe care o va urma clubul. Becali consideră că există contradicții în modul în care instanțele române au interpretat continuitatea sportivă.

„Mergem la CEDO, deja facem dosarul. Ați citit motivarea? Spune că reclamanta, adică Mihai Rotaru, nu poate pretinde că palmaresul s-a conservat undeva și a stat undeva agățat. Și trebuie judecată uniformă. Nu putem cere revizuirea deciziei ÎCCJ și nici recurs în interesul legii. Mergem la CEDO și TAS și arătăm deciziile. Nu poți spune că palmaresul e agățat în cui și apoi vine cineva și îl ia de acolo.

Noi avem o decizie în care se spune că suntem continuatoarea. Dar doar că nu am luat palmaresul. Cum adică? Mergem, câștigăm acolo și apoi cerem revizuirea deciziilor. Și luăm totul înapoi.

E ilogic. Se spune că a predat secția de fotbal și că a preluat-o Mititelu. Și a preluat tot, cu tot palmares. Eu am preluat Steaua de la Asociație. Și Asociația de la minister. Eu am istoria și palmaresul. M-am născut Steaua! Și vom lua tot înapoi. Trebuie să existe o logică!”, a declarat Gigi Becali.

Documentul instanței din Timișoara este considerat cheia acestui nou demers. Magistrații au analizat în detaliu conceptul de continuitate și au respins ideea că un palmares poate fi „păstrat” fără o entitate care să îl continue efectiv.

„Totodată, se constată că, la acel moment, clubul originar nu a înființat și nici nu putea înființa o altă echipă de fotbal care să continue activitatea secției de fotbal desprinse din acesta. Instanța constată că secția de fotbal care a funcționat în cadrul clubului până în anul 1991 s-a desprins din clubul-mamă împreună cu întreaga activitate specifică și cu toate elementele aferente acesteia, inclusiv palmaresul rezultat din activitatea competițională a echipei de fotbal, cea care l-a și realizat. Din acel moment, istoria sportivă a curs alături de secția desprinsă și nu a rămas, așa cum pretinde reclamantul, «la conservare» în cadrul clubului multisport.”

Instanța a mai stabilit clar că o entitate nou creată nu poate revendica performanțele istorice ale unei structuri diferite.

„Din această perspectivă, clubul de fotbal constituit de reclamant în anul 2012 reprezintă o entitate sportivă nou creată, distinctă de structura care a funcționat anterior anului 1991. În aceste condiții, reclamantul nu poate pretinde că, din perspectiva identității sportive și a palmaresului istoric, ar fi continuatorul clubului de fotbal care s-a desprins în anul 1991.”

Această interpretare juridică este văzută de FCSB ca un precedent util în disputa proprie.

În urma deciziilor definitive ale instanțelor din România, palmaresul Stelei este împărțit între mai multe entități.

Perioada 1947–1998 aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Intervalul 1998–2003 nu a fost atribuit oficial niciunei entități, în lipsa unei calități procesuale recunoscute. În schimb, palmaresul din 2003 până în prezent este recunoscut ca aparținând FCSB.

Această fragmentare juridică este exact ceea ce FCSB încearcă să conteste la nivel european.

Dacă demersul la CEDO va avea succes, consecințele pot fi semnificative. Statul român ar putea fi obligat să permită redeschiderea procesului privind palmaresul Stelei.

Totuși, trebuie spus clar: CEDO nu judecă faptele sportive în sine, ci analizează eventuale încălcări ale drepturilor fundamentale, precum dreptul la un proces echitabil sau protecția proprietății.

Asta înseamnă că strategia FCSB este mai degrabă una indirectă. Clubul nu cere direct recunoașterea palmaresului, ci încearcă să obțină anularea sau revizuirea deciziilor interne.