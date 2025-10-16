Călin Georgescu l-a reclamat pe președintele Nicușor Dan la CSM

Călin Georgescu a depus o petiție la CSM în care îl acuză pe președintele României, Nicușor Dan, de ingerință în actul de justiție și presiuni asupra magistraților, în contextul dosarului său penal.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025, Călin Georgescu, a transmis miercuri, 15 octombrie, o petiție oficială către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în care îl acuză pe președintele României, Nicușor Dan, de ingerință în actul de justiție.

Demersul lui Georgescu vine după ce șeful statului ar fi făcut declarații publice prin care și-a exprimat acordul cu rechizitoriul întocmit de Parchetul General în dosarul în care fostul candidat este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În documentul depus la CSM, Georgescu susține că prin aceste declarații, președintele ar fi influențat percepția publică asupra unui proces aflat încă în desfășurare și ar fi exercitat presiuni nepermise asupra judecătorilor.

„Este evident faptul că, prin prisma statutului de Președinte al României pe care îl deține emitentul afirmațiilor redate, aspect coroborat cu contextul socio-juridic existent în România în acest moment, domnul Nicușor Dan creează o presiune asupra magistraților judecători, inducându-se ideea unei vinovății anticipate, prin încălcarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil”, se arată în petiția transmisă CSM.

Călin Georgescu afirmă că prin declarațiile sale, președintele ar fi depășit limitele constituționale ale mandatului, intervenind într-un proces judiciar și afectând independența justiției.

El susține că afirmațiile publice ale șefului statului contravin principiului separației puterilor în stat, întrucât vin din partea celei mai înalte funcții politice din România.

„Vinovăția unei persoane poate fi stabilită doar de către o instanță judecătorească, printr-o hotărâre definitivă de condamnare. În mod evident, orice alt tip de manifestare publică echivalează cu o presiune exercitată asupra sistemului judiciar”, se precizează în sesizare.

În petiția transmisă CSM, Călin Georgescu acuză că acțiunile președintelui ar constitui un „incident de integritate”, afectând încrederea publică în instituțiile statului și în sistemul de justiție.

„Acțiunile Președintelui României, domnul Nicușor Dan, reprezintă un veritabil incident de integritate ce creează un prejudiciu populației (slăbirea încrederii în instituțiile statului) și, în mod direct, Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției”, afirmă Georgescu.

Acesta consideră că prin declarațiile făcute în spațiul public, șeful statului ar fi transmis „un mesaj politic cu potențial de influențare a deciziilor instanțelor”, ceea ce contravine standardelor europene privind independența justiției.

Avocații fostului candidat susțin, în textul petiției, că președintele ar fi intervenit direct în actul de justiție, punând sub semnul întrebării imparțialitatea magistraților.

„Afirmațiile realizate în spațiul public, cu potențial de distribuire masivă, echivalează cu o ingerință extrem de gravă a politicului în actul de justiție, punându-se, astfel, la îndoială caracterul de legalitate și temeinicie al soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată, aspect nepermis, ce contravine principiilor fundamentale de funcționare ale unei societăți democratice”, se arată în petiție.

Georgescu subliniază că prin asemenea declarații, președintele României „interferează în mod direct în activitatea judecătorească”, fapt care ar putea crea „o presiune artificială asupra judecătorilor”, influențând deciziile acestora.

„Există riscul evident ca asupra judecătorilor să se creeze o presiune artificială, nepermisă într-o societate democratică cu o justiție independentă”, afirmă fostul candidat.

În finalul petiției, Călin Georgescu cere Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze situația și să adopte măsuri menite să protejeze independența justiției în fața posibilelor ingerințe politice.

„Scopul prezentei petiții este de a vă supune atenției aspectele ante-menționate și de a vă solicita să efectuați o analiză obiectivă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în sensul identificării unor măsuri și demersuri corespunzătoare, necesare pentru protejarea independenței justiției”, se arată în documentul semnat de fostul candidat la președinție.

CSM urmează să decidă dacă va deschide sau nu o investigație formală privind presupusele ingerințe ale președintelui în actul de justiție.