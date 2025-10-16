Monden

Ioniță din Clejani, la spital. Anunț de ultim moment al fiului său

Fulgy de la Clejani a precizat într-un clip postat pe rețelele de socializare faptul că tatăl său este în spital. Cu privire la diagnostic, acesta a fost rezervat, spunând doar că nu e medic.

Ioniță de la Clejani, situație limită

Artistul ar fi ajuns în spital din motive necunoscute încă, iar cel care a făcut anunțul a fost nimeni altul decât Fulgy. ”Tatăl meu este în spital în acest moment. Trece printr-o chestiune despre care nu pot să vorbesc că nu sunt medic. Mama mea e pe live mă apără pe mine. Sora mea probabil e cu ei.

Fulgy

Fulgy. Sursa foto Instagram

Iar eu sunt în Dubai, am venit de la ore, pentru că nu am putut să fac asta acasă în România. Pentru că nu există o școală pentru ceea ce sunt eu foarte bun să fi făcut. Și mă rog la Dumnezeu că știu că mă aude și sper să se întâmple cu mine și cu familia mea, ceea ce vrea Dumnezeu, și toată lumea să primească ceea ce merită. Sunt pe balcon la mine, într-o țară străină și nu am pace din cauza românilor”, a explicat Fulgy.

Fulgy de la dramă la live

Cu toate acestea la nici două ore de la anunț acesta făcea live dintr-un mall din Dubai și împărțea tot felul de cuvinte celor care intrau să discute cu el. Cert este că în cele din urmă Ioniță a ieșit din spital și pare că starea lui de sănătate este stabilă.

În ultima perioadă lucrurile au început să se precipite din nou, în jurul lui Fulgy. Cunoscut pentru ieșirile lui violente și faptul că a consumat substanțe interzise, acesta a adresat cuvinte de ocară românilor într-un clip.

Din nou în centrul atenției

Acest lucru a devenit viral, iar de atunci băiatul Clejanilor se pare că nu mai are pace. Când ajunge el în spital, când ajunge unul dintre părinți. Cert este că Fulgy a decis să locuiască în Dubai, mai ales că aici în România i se părea că mediul este unul toxic

