Fulgy de la Clejani, mesaj din Dubai pentru români: Sunteți un neam de trădători și sclavi.

Băiatul Clejanilor, Fulgy, a iscat un nou scandal de această dată din Dubai acolo unde s-a mutat pentru că România nu mai are ce să-i ofere. Drept urmare le-a adresat jigniri pe bandă rulantă românilor după mai multe comentarii primite și informații care au apărut în spațiul public.

Fiul lui Ioniță și al Vioricăi a avut mai multe ieșiri publice după anumite materiale din presă și comentarii primite din partea celor care îl urmăresc. Acesta a avut câteva discuții retorice pe o rețea de socializare.

”Fulgy, o să-ți pierzi fanii, dacă mai continui așa. Adevărul este că am și niște fani... semeni, tovarăși, frați din România, îi iubesc maxim. Toți de la noi cântă playback pentru că nu sunt in stare să cânte live. Și cei care cântă live nu pot cânta la televizor că nu există ingineri de sunet, nu există firme de media profesionale.

Deci ce fani pierd eu? Ce fani am eu? Care nu înțelegeți nici măcar ce vorbesc? Sau care nu înțelegeți nici 1% din muzica pe care o fac eu. Că la mine nu mai e cu ”ia mai toarnă un păhărel să ne înveselim nițel”. Și să facem alea ale voastre de români, incest. Eu am treabă cu Chopin, cu Handel, cu Debussy. Așa că fanii mei de c*** duceți-vă la magazin că sunt prea șmecher pentru voi”, a explicat muzicianul.

Desigur că nu s-a oprit aici. ”Și dacă nu erai fanul meu tot sclav erai. Sunteți un neam de trădători și de sclavi. Eu nu am nevoie de populația României care e incultă, agramată și afonă.

Doar 4% dintre oamenii de pe pământ sunt în situația mea, eu vorbesc din statistici. Nu din curtea vecinei”, a mai explicat fiul Clejanilor.

Ulterior acesta le-a spus celor care îl urmăresc că a ajuns la spital. Pe patul de spital a făcut un apel la președintele Nicușor Dan să închidă o publicație. Apoi a explicat că cel care face o petiție pentru ca acea publicație să fie închisă primește 40.000 de euro din partea lui.