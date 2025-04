Politica Viorica de la Clejani, dedicație cu scandal pentru vicele CJ Timiș







Scandalul a izbucnit în urma unui interviu pe care vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alin Popoviciu, spune că i l-a luat Vioricăi de la Clejani. S-a întâmplat la o manifestare de tradiție, Ruga de la Giroc, unde au participat, în Săptămâna Luminată, 25.000 de oameni.

Viorica de la Clejani, dedicație :„să te joci cu țâțâlii”

Viorica de la Clejani, vedeta evenimentului, i-a dedicat vicepreședintelui CJ Timiș o melodie binecunoscută. Cea în care, la un moment dat, apare versul: „să te joci cu țâțâlii”. După acest moment, Alin Popoviciu, vicepreședintele responsabil de instituțiile de cultură din județ, a fost aspru criticat. Momentul, considerat prea intim, a fost catalogat derapaj.Vicele apare în imagini cu brațele cuprinzând mijlocul artistei. Viorica de la Clejani e cu capul pe umerii politicianului.

În fotografie mai apre Ionița de la Clejani, soțul artistei, și primarul de Giroc, Dan Vârtosu. Alin Popoviciu apare în filmarea cu pricina, postată sub sigla CJ Timiș pe contul său de socializare, gustând din plin momentul alături de artistă. Politicianul, originar din Bihor, explică faptul că “în Banat, tradițiile nu sunt doar păstrate, ci trăite cu sufletul. Ruga este una dintre cele mai frumoase expresii ale identității noastre, un prilej de bucurie, de comuniune”.

"Dacă am văzut că își punea capul pe umărul meu, am luat și eu mâna, am pus-o..."

Acesta spune că în interviul luat artistei a vrut doar să afle cum s-a simțit aceasta la Timișoara. Popoviciu spune că “ea a și transmis niște mesaje foarte frumoase”, dar că era gălăgie, filmau 100 de oameni și nici nu a auzit ce cântă artista. “Dintr-o dată, o s-o vedeți, începe să cânte lipindu-se de mine. Oameni buni, ce era să fac, să fug? Să plâng? Dacă am văzut că își punea capul pe umărul meu, am luat și eu mâna, am pus-o după (n.r. – mijlocul solistei)”. Am auzit la un moment dat țâțele. N-am înțeles ce a cântat, jur, că era gălăgie.. . Știam că acest cântec va apărea oricum. De ce să mă ascund să se fi aflat de pe nu știu ce cont de Tik Tok că am stat undeva cu ea și mi-a cântat mie. Că nu mie mi-a cântat, cânta la cei 100", a spus vicepreședintele CJ Timiș, Alin Popoviciu, conform tion.ro