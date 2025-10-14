Fulgy al Clejanilor a luat o decizie bizară. Oare se mai miră cineva?

Fulgy, băiatul Clejanilor a anunțațt pe pagina lui de tiktok că nu va mai vorbi română în viața lui. Desigur nici la capitolul engleză nu stă foarte bine, dar probabil se va perfecționa.

Supărat pe comentariile internauților, dar și pe anumite articole de presă, băiatul Clejanilor a găsit soluția. Acesta a declarant că nu va mai vorbi în română ci doar în engleză. Desigur mai are de lucrat la acorduri și la gratică, dar acest lucru nu îl oprește. Mai ales la cât este de supărat pe situație.

”Bună ziua, doamnelor și domnilor, aici Mr Moft. Așadar, dragilor, în regulă, am un mare anunț. După aceste zile de suferință, în care m-am simțit rău, când totul părea, literalmente prea mult, am luat o decizie. Aceea de a nu a mai vorbi română, pentru restul vieții mele. Drept urmare de azi, toate clipurile mele pe tiktok, toate clipurile de pe Instagram și facebook vor fi în engleză din acest moment. Vă mulțumesc foarte mult”, a încheiat în glorie Fulgy.

Artistul s-a supărat din pricina unor materiale care au izvorât tot din declarațiile lui. Mai exact cele în care vorbea extrem de urât la adresa românilor și îi făcea ”sclavi”.

Mai apoi a revenit și a spus că românii nu-i pot înțelege muzica pentru că el acum cântă Chopin și Handel. Cu toate acestea, același Fulgy ajungea să fie obligat la tratament medicamentos acum mai bine de 4 ani de către o instanță de judecată.

Iar accesele lui de furie par că revin în forță dacă judecăm după tonalitatea vocii și cuvintele folosite. În acest moment băiatul Clejanilor locuiește în Dubai, acolo unde studiază muzică.

El a explicat în urmă cu trei săptămâni că nu vrea să se mai întoarcă în România pentru că mediul este toxic. Asta deși România este țara unde a crescut, iar părinții lui câștigă bani și cântă pentru românii pe care el îi blamează.