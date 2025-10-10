Fulgy și-a schimbat viața. A renunțat la droguri și are planuri mari

După ani de excese și declarații controversate, Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, pare că a ales un alt drum. Tânărul, care în trecut recunoștea deschis problemele sale cu drogurile, a decis să-și schimbe radical viața și s-a mutat la Dubai, unde urmează cursurile unei facultăți de inginerie de sunet.

Trecerea de la scandal la studiu nu a fost una ușoară, însă Fulgy pare hotărât să demonstreze că poate reuși pe cont propriu. Pe rețelele sociale, el a adoptat un nou nume de scenă – „Mister Moft” – și postează frecvent filmări din campus, dar și secvențe în care mixează piese create chiar de el.

Într-una dintre postări, a menționat cu mândrie că a încheiat primul an de facultate cu rezultate excelente, obținând calificativul „High Distinction”.

În imaginile publicate, fiul Clejanilor apare relaxat, într-un apartament situat într-un zgârie-nori din centrul Dubaiului. Deși pare să ducă o viață ordonată, fanii săi remarcă faptul că spiritul nonconformist al tânărului nu a dispărut complet.

Într-un clip devenit viral, el mixează o piesă cu versuri dintr-un cunoscut cântec controversat, semn că, deși s-a maturizat, nu și-a pierdut gustul pentru provocare și ironie.

Cu toate acestea, transformarea este evidentă. De la imaginea rebelului care provoca mereu controverse în România, Fulgy s-a transformat într-un student pasionat de muzică și producție sonoră. Surse apropiate familiei Clejanilor spun că Viorica și Ioniță sunt mândri de decizia fiului lor și speră ca acesta să rămână pe drumul bun.

În perioada petrecută în țară, fiul Clejanilor a fost implicat în mai multe episoade tensionate, fiind adesea în atenția poliției și a presei. Acum, tânărul afirmă că a lăsat totul în urmă.

„Am învățat multe din greșelile mele. Muzica e singurul drog pe care îl mai vreau”, a scris el într-un mesaj postat recent pe TikTok.

Potrivit apropiaților, mutarea în Dubai a venit și ca o soluție de „detox emoțional”. Lăsând în urmă anturajele problematice, Fulgy a ales să se concentreze pe carieră. Ambițiile lui sunt mari: vrea să ajungă producător internațional și să obțină recunoaștere în industria muzicală.

„Dacă în România eram un personaj de tabloid, aici vreau să fiu un artist adevărat”, ar fi spus el unor prieteni.

Chiar dacă ironia publicului nu lipsește – mulți amintind trecutul tumultuos al familiei Clejanilor –, Fulgy își continuă drumul cu încredere. „Am fost un elev rebel, dar acum sunt un student serios”, glumește el într-una dintre postările sale.

În timp ce Fulgy studiază la Dubai, sora lui, Margherita, continuă proiectele sale muzicale în țară, iar părinții lor, Viorica și Ioniță, se concentrează pe activitatea artistică. Deși cei patru au avut momente tensionate în trecut, familia pare mai unită ca oricând.