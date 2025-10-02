Fiul Clejanilor se face profesor în Dubai. Cui și ce va preda Fulgy

Fiul Clejanilor a făcut marele anunț, potrivit căruia va începe o carieră didactică în însoritul Dubai, acolo unde a primit o propunere în acest sens. Fulgy a fost încântat până la lacrimi de propunere.

Fulgy a ajuns să fie invitat să devină profesor. Mai exact acesta ar urma să devină cadru didactic la o școală care oferă cursuri în engleză elevilor de toate nivelurile. Iar talentul muzical al lui Fulgy se pare că a fost apreciat de directorul acestei instituții. ”Vreau să fac și eu anunț, cu ochelari la ochi, pentru că am lacrimi în ochi, jur pe viața mea.

De nu vin direct de la directorul ESY Dubai, care mi-a spus că după ce termin, vrea să fiu profesor aici. Profesor de producție muzicală. Nu știu ce să mai spun, nu știu cum mă simt, dar este minunat ce se întâmplă. Mamă, tată, v-am zis eu, oricum știați”, și-a încheiat acesta tiktokul.

De altfel ca să își intre și mai bine în pielea personajului de muzicant, acesta și-a luat un nume pe măsură. Amadeusmoft este titulatura cu care se mândrește pe rețelele de socializare.

Practic a împrumutat unul dintre numele celebrului Mozart, probabil considerându-se la fel de talentat ca mai sus amintitul. Cert este că de aproximativ un an și jumătate de când s-a mutat în Dubai, acesta este mai preocupat de carieră decât era de alte lucruri.

Ultimii patru ani au fost destul de agitați pentru el, mai ales că o bună perioadă a consumat și tot felul de substanțe. De altfel, până și instanța l-a obligat la tratament medicamentos.

Se pare totuși că toate eforturile, mai ales cele ale părinților au avut succes, Iar acum Fulgy este refăcut în totalitate. La ultima venire în România acesta a declarat că nu mai vrea să stea aici, pentru că atmosfera este foarte toxică.