Monden Exclusiv. Baritonul care a lăsat tot în urmă pentru muzică. Se bucură de un succes formidabil peste hotare







Baritonul Ferenczi Gurban Eduard a povestit, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, despre drumul său dificil și pasionat spre o carieră în muzică, care l-a purtat din România până în Franța. El a spus că a fost mereu pasionat de operă.

„Am crescut într-o familie de muzicieni, mama mea fiind prim-solista a Operei Române, soprană de renume național/internațional - tatăl meu - concertmaestru al Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Încă de mic copil am auzit sunetul muzicii în casă, mergeam des la spectacolele părinților mei la Opera Maghiară.

Astfel, destinul mi-a fost destul de clar începând din acel moment. Nu puteam să îmi imaginez viața fără muzică, eram pasionat, îmi doream să studiez, ca poate într-o zi să ajung și eu pe scenă, în fața publicului.”

Din spusele sale reiese clar că muzica nu a fost doar o alegere profesională, ci o chemare profundă, o parte esențială a existenței sale încă de copil. Atmosfera artistică a familiei a învăluit copilăria lui, iar acest cadru i-a format primele repere.

Eduard a început să studieze pianul de la o vârstă fragedă, ceea ce i-a oferit o bază solidă în muzică. „Participarea mea la concursuri internaționale și naționale, premiile obținute, munca depusă au constituit factorul esențial pentru care am continuat studiile mai departe, la Academia de Muzică ‘Gheorghe Dima’ din Cluj.”

Pe lângă talent, Eduard a subliniat importanța muncii susținute și a perseverenței, elemente fără de care o carieră în muzică rămâne doar un vis.

În 2021, a simțit că drumul său profesional trebuie să ia o turnură majoră. Participarea la Concursul Internațional de Canto Mozart de la Cluj s-a dovedit un moment crucial. „Nu am fost selectat pentru finală — o situație pe care am primit-o cu liniște și fără amărăciune. Concursurile din România rămân un subiect delicat, pe care prefer să nu îl dezvolt.

Deciziile juriului sunt, prin natura lor, incontestabile, iar eu eram împăcat cu mine însumi: știam că nu am fost perfect și că aș fi putut să mă prezint mai bine, însă, la nivelul vocal în care mă aflam atunci, prestația mea fusese una onestă.”

Ceea ce urma să se întâmple însă a fost o surpriză. La o săptămână după concurs, a primit un mesaj de la soprana Elizabeth Vidal, membră a juriului. „Cuvintele ei de apreciere și încrederea pe care mi-a acordat-o după ce mă auzise doar într-o înregistrare online au fost, pentru mine, cel mai frumos premiu posibil.

În mesajul ei era inclusă o invitație la o audiție pentru Programul de Tineri Artiști C.A.L.M. (Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée), în colaborare cu Opera din Nisa.”

Această invitație i-a deschis o ușă spre o lume nouă, plină de oportunități și de profesionalism la cel mai înalt nivel. Baritonul a povestit că acceptarea acestui program a reprezentat o schimbare radicală în viața lui.

„După ce am fost selectat în program, am decis să plec în Franța, conștient că în România nu aș fi găsit același mediu profesionist, atât de bine structurat și de dedicat formării artistice, care să-mi permită să îmi ating adevăratul potențial vocal.”

Eduard a povestit și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru muzică. A renunțat la confortul familiei, la obiceiurile și siguranța locului natal pentru a urma un drum incert, dar plin de speranță.

În legătură cu provocările carierei sale, el spune: „Adevărul e că nu pot răspunde cu certitudine… pentru că încă nu am ajuns ‘departe’. Sunt însă în plin proces de a construi o carieră frumoasă, pe care sper să o gestionez cu rațiune și echilibru.”

Baritonul a explicat și cât de dificilă este această meserie: „Cât de greu este? Cred că depinde de cum privești drumul. Dacă iubești ceea ce faci și ai ambiția de a crește, nu o vei simți ca pe o povară.

O vei trăi mai degrabă ca pe o provocare zilnică: aceea de a fi mai bun decât ieri, de a te privi în oglindă cu onestitate și de a recunoaște ce ai de îmbunătățit… apoi de a lucra pentru asta.”