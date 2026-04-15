Ministrul Transporturilor a anunțat o modificare esențială a schemei e-Mobility

Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, a anunţat, miercuri, o modificare esenţială a schemei de ajutor de stat e-Mobility, care introduce o nouă categorie de cheltuieli eligibile, respectiv investițiile în producerea de energie din surse regenerabile şi în sisteme de stocare integrate direct cu infrastructura de reîncărcare. „Această inițiativă pornește de la o realitate pe care nu o mai putem ignora, şi anume că în numeroase zone, reţelele de distribuţie funcționează la limita capacității”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Această inițiativă pornește de la o realitate pe care nu o mai putem ignora, și anume că în numeroase zone, rețelele de distribuție funcționează la limita capacității și nu permit acordarea în ritm susținut a sporurilor de putere necesare dezvoltării stațiilor de reîncărcare de mare capacitate. În aceste condiții, a continua dezvoltarea exclusiv dependent de rețea înseamnă, de fapt, a încetini tranziția către mobilitatea electrică”, a spus acesta.

Ciprian Şerban a explicat că, prin această modificare, presiunea asupra rețelei va fi redusă, beneficiarii vor avea mai multă flexibilitate, iar dezvoltarea capacităților de încărcare va fi accelerată în zonele unde există blocaje tehnice.

„În același timp, intervenția răspunde direct contextului economic actual, marcat de volatilitatea prețurilor la energie, amplificată de evoluțiile geopolitice și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Integrarea producției de energie regenerabilă și a stocării în proiectele de infrastructură de reîncărcare înseamnă costuri mai predictibile, reziliență operațională și protejarea investițiilor pe termen lung”, a declarat acesta.

Ministrul a afirmat că nu este doar o ajustare tehnică, ci o decizie „strategică”, menționând că România „are nevoie de soluţii care funcționează în practică”.

„Această modificare exact asta face. Elimina blocaje, optimizează resursele și duce mai departe, în mod concret, obiectivul de decarbonizare a sectorului transporturilor”, a scris acesta.