Guvernul propune încetarea stării de urgență în energie. „Măsura și-a atins scopul”, spune premierul Munteanu

Republica Moldova se pregătește să iasă din regimul de stare de urgență în domeniul energetic. Guvernul a anunțat că va propune Parlamentului încetarea măsurii, după ce Executivul a constatat că aceasta „și-a atins scopul” în gestionarea crizei din ultimele săptămâni, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Premierul Alexandru Munteanu a afirmat că intervențiile autorităților au permis stabilizarea situației energetice și protejarea populației în perioada de criză.

„Consider că starea de urgență și-a atins scopul. Am intervenit la timp, am ținut situația sub control și am protejat cetățenii”, a declarat șeful Guvernului în debutul ședinței Executivului din 15 aprilie.

Deși Guvernul anunță revenirea la regimul obișnuit de funcționare, Alexandru Munteanu a subliniat că situația rămâne una fragilă.

„Republica Moldova se întoarce la normalitate, însă este o normalitate relativă, sub riscul unor noi provocări și noi riscuri”, a precizat premierul.

Executivul urmează să vină cu o inițiativă Parlamentului privind încetarea stării de urgență în sectorul energetic. Premierul a menționat că autoritățile și-au respectat angajamentul de transparență și au prezentat raportul elaborat de Centrul Național de Management al Crizelor, care a fundamentat decizia.

Pe 23 martie 2026, atacurile ruse asupra infrastructurii din sudul Ucrainei au scos din funcțiune linia electrică de 400 kV Vulcănești-Isaccea, care acoperea 60-70% din necesarul de energie al țării. Fluxurile din România au scăzut la zero, generând un deficit de 350-400 MW pe oră. Parlamentul a aprobat starea de urgență prin Hotărârea nr. 38/2026, oferind autorităților pârghii suplimentare pentru a proteja populația.

Starea de urgență a fost instituită începând cu 25 martie, în contextul perturbărilor din sistemul energetic, generate de deteriorarea infrastructurii regionale și de tensiunile de pe piețele internaționale ale energiei.

Autoritățile au permis operatorului Moldelectrica să efectueze achiziții directe de energie și au introdus restricții temporare la export în orele de vârf, pentru a asigura consumul intern.

Linia electrică Vulcănești–Isaccea a fost repusă în funcțiune pe 28 martie, ceea ce a contribuit la stabilizarea rețelei energetice. În paralel, a fost implementat un plan de reducere a consumului la nivel național, care a permis evitarea deconectărilor în perioadele de vârf.

Deși măsura de urgență fusese inițial stabilită pentru 60 de zile, Guvernul a decis să amâne ridicarea acesteia imediat după Paște, invocând necesitatea unei „prudențe strategice” în contextul consumului ridicat și al instabilității pieței energetice.

Executivul afirmă acum că toate condițiile pentru revenirea la regimul normal de funcționare sunt îndeplinite, urmând decizia finală a Parlamentului.