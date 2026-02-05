Ce temperatură să alegi la centrală ca să ai confort și factură mică

Pe măsură ce temperaturile exterioare cresc, modul în care folosești centrala termică pe gaze poate influența semnificativ factura la încălzire. Specialiștii în energie recomandă ajustarea corectă a temperaturii și adoptarea unor obiceiuri simple care mențin confortul în locuință fără a crește consumul inutil de gaze, potrivit southernliving.

Unul dintre cele mai frecvente greșeli este creșterea bruscă a temperaturii atunci când simți frigul. Mulți oameni dau centrala mai tare cu 5–10 grade, crezând că astfel locuința se va încălzi mai rapid. În realitate, această practică face sistemul să muncească mai mult și poate duce la facturi mai mari. Specialiștii recomandă ridicarea temperaturii cu maximum două grade pentru un efect eficient.

Un alt sfat util este reglarea temperaturii atunci când ești plecat de acasă. Departamentul de Energie al SUA recomandă scăderea temperaturii cu 7–10 grade pe durata absenței. Această măsură poate reduce factura de energie cu aproximativ 10%, însă este valabilă mai ales pentru centralele tradiționale pe gaze sau sisteme de aer cald.

Pompele de căldură și încălzirea radiantă au nevoie de mai mult timp pentru a readuce locuința la temperatura dorită, deci sfatul se aplică mai puțin pentru acestea.

Soarele poate fi aliatul tău în economisirea energiei. Mulți proprietari de locuințe nu profită de lumina naturală, lăsând draperiile trase pe parcursul zilei. Trăgând draperiile când soarele bate în geam, poți încălzi natural o cameră.

După apus, închiderea draperiilor reduce pierderile de căldură. Chiar și perdelele obișnuite pot preveni pierderi de căldură de aproximativ 10%, iar draperiile cu eficiență energetică sporesc acest efect.

Folosirea inteligentă a centralei termice și combinarea ei cu lumina solară poate duce la economii vizibile la factura de gaz, fără a compromite confortul termic în locuință. Dacă vrei să scapi de facturile mari, poți ține cont de aceste sfaturi aparent banale, dar utile.