Mugur Isărescu: Evoluția dobânzilor fără deprecierea leului indică încredere în moneda națională

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat în timpul unei conferințe de presă, că în sistemul bancar există un exces de lichiditate, gestionat prin operațiuni de sterilizare efectuate în fiecare seară.

Oficialul a precizat că scăderea dobânzilor din piață nu a fost însoțită de o depreciere a leului, context pe care l-a asociat cu menținerea încrederii în moneda națională.

Declarațiile au fost făcute în răspuns la întrebările privind perspectivele reducerii costurilor creditelor pentru populație.

Întrebat când ar putea apărea scăderi semnificative ale dobânzilor la creditele românilor, Mugur Isărescu a indicat evoluțiile recente din piața monetară și dinamica inflației.

„Pe măsură ce inflaţia se duce în jos, avem două semne pozitive, da? Le ştiţi? Primul că s-au dus în piaţă. Şi s-au dus în piaţă cu aproape două procente.

Şi ce s-a dus în jos în piaţă? S-au dus dobânzile care contează. Dacă noi reducem dobânda cu 0,25%, nu ştiu ce impact are asupra finanţării debitorilor, dar ROBOR-ul două procente a fost o scădere majoră. Nu am administrat-o, să zic, ca un obiectiv”, a afirmat guvernatorul.

Acesta a explicat că modificările dobânzilor relevante pentru debitori sunt influențate de condițiile din piață și de managementul lichidității, nu exclusiv de ajustările ratei de politică monetară.

Guvernatorul Banca Națională a României a detaliat modul în care banca centrală gestionează surplusul de lichiditate existent în sistem.

„Avem acest exces de lichiditate pe care by the way, aşa, apropo, îl sterilizăm în fiecare seară, nu chiar bălteşte de tot. Unii sunt şi împotriva acestei sterilizări de o zi spunând ‘Învăţaţi băncile să fie nişte puturoase.

Le daţi dobânda de cât este dobânda la facilitatea de finanţare, fără să facă nimic’. Nu putem să lăsăm lichiditatea chiar aşa să băltească în totalitate”, a menţionat Isărescu.

Sterilizarea lichidității reprezintă un instrument utilizat de banca centrală pentru a absorbi temporar surplusul de bani din piață, cu scopul de a menține controlul asupra condițiilor monetare și de a limita eventuale presiuni asupra inflației.

În continuarea explicațiilor, Mugur Isărescu a subliniat că reducerea dobânzilor din piață nu a generat tensiuni asupra cursului de schimb.

„Dar treptat, dobânzile în piaţă uitaţi că au scăzut fără să deprecizeze leul. După mine este un indicator de încredere. Şi când o să avem şi alţi indicatori legaţi de inflaţie (...) atunci reducem şi rata de politică monetară”, a declarat guvernatorul.

Potrivit acestuia, dobânzile de piață au coborât cu aproximativ două puncte procentuale față de nivelurile maxime înregistrate la finalul lunilor mai–iunie.

Isărescu a făcut referire și la dezbaterile interne privind nivelul lichidității menținute în sistemul bancar.

„Avem mari probleme în cadrul Direcţiei noastre de Politică Monetară, am fost şi urecheat că lăsăm aşa lichidatate în piaţă. Şi am căzut la un compromis, nu lăsăm lichiditatea, nu bălteşte, semi-bălteşte. Aşa ca să ne împăcăm.

Nu se duce pe inflaţie, cel mai mult mai stimulează ceva creştere economică şi evităm ca acest PIB negativ să nu ne creeze probleme mai serioase decât am putea să evaluăm în prezent”, a mai transmis guvernatorul.

Declarațiile au fost făcute în contextul evaluărilor privind echilibrul dintre controlul inflației, costurile de finanțare și evoluția activității economice.