Întâmpinarea Domnului, sărbătoarea în care Iisus este prezentat în Templu și întâmpinat de bătrânul Simeon

Sărbătoarea de azi celebrează momentul în care pruncul Iisus este dus la Templu de Maria și Iosif, iar bătrânul Simeon îl întâmpină, oferind credincioșilor o clipă de profundă semnificație spirituală. Ei au mers să împlinească Legea Domnului și să se curățească după naștere, aducând jertfa cuvenită lui Dumnezeu și primind binecuvântarea prin rugăciunea preotului, potrivit dexologia.ro.

Prezentarea pruncului Iisus la Templu în cea de-a 40-a zi

Maria, mama pruncului, împreună cu logodnicul său, bătrânul Iosif, îl aduc la Templu pe Hristos, respectând legământul instituit de Moise. Conform legii, primul copil de parte bărbătească urma să fie prezentat Domnului în cea de-a 40-a zi de la naștere.

La Templu se afla bătrânul Simeon, căruia i se promisese că nu va închide ochii până nu îl va ține în brațe pe Mântuitorul tuturor neamurilor. Astfel, el l-a întâmpinat pe pruncul Iisus Hristos, Domn și prunc în același timp.

Momentul în care Dumnezeu se face cunoscut oamenilor

La Templu, bătrânul Simeon rostește: „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Tău, Israel”. Întâmpinarea Domnului marchează intrarea lui Dumnezeu în viața publică a oamenilor.

Întâmpinarea Domnului în Templu

Întâmpinarea Domnului în Templu

În trupul pruncului Iisus de 40 de zile se arată smerenia lui Dumnezeu, prefăcută în trup omenesc. Acest moment reprezintă o declarație de iubire pentru om și simbolizează însăși semnificația creației.

Întâmpinarea Domnului, recunoașterea lui Iisus în Templu

Bătrânul Simeon, prins într-un trup îmbătrânit și aflat în așteptarea profeției, îl întâlnește pe pruncul Iisus în Templu. În liniște și cu smerenie, el îi spune Mariei că sufletul ei va trece prin durere, iar proorocița Ana confirmă recunoașterea Mântuitorului.

Sărbătoarea evidențiază momentul în care omul își recunoaște Creatorul. Simeon ține pruncul în brațe, simbol al răsplătirii pentru răbdare, al luminii discrete și al capacității omului de a identifica adevărul atunci când se află în prezența lui Dumnezeu.

Proiecte speciale