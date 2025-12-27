Monden

Palton, șal sau pelerină. Ce trebuie să porți pentru un look de senzație

Palton, șal sau pelerină. Ce trebuie să porți pentru un look de senzație
Una dintre cele mai frecvente dileme de stil este: „Ce pun peste rochia mea de seară când merg la petrecerea de Revelion?”

Alegerea nu este doar estetică, ci și practică, mai ales într-o perioadă rece, când trebuie să îmbini eleganța cu confortul termic.

De ce contează piesa exterioară

Pe de-o parte, haina pe care o adaugi deasupra este prima impresie pe care o lași când intri la petrecere — iar conform unui articol, „ceea ce porți deasupra contează, și este prima impresie pe care o lași atunci când pășești într-o încăpere, în ainte de a lăsa mantoul să-ți alunece cu nonșalanță de pe umeri.”

Pe de altă parte, este importantă protecția termică. În sezonul rece, o rochie de seară fără un strat adițional potrivit poate lăsa purtătoarea vulnerabilă la frig.

Conform unui ghid, paltonul este „piesă ideală pentru a completa un outfit în care rochia este vedeta”, mai ales dacă este făcut din materiale calitative precum lâna sau vâscoza.

Opțiuni populare și elegante

Un palton elegant, lung, din stofă sau lână, reprezintă adesea alegerea sigură. Potrivit unui articol un palton până la genunchi cu un croi clasic sau chiar un palton cambrat poate sublinia feminitatea rochiei, fără a o ascunde complet.

sal blana

sal blana / sursa foto: dreamstime.com

Pentru rochiile scurte sau midi, este ideal ca paltonul să fie mai lung decât rochia, astfel încât proporțiile siluetei să rămână echilibrate.

Șal, eșarfă sau pelerină

Pentru o variantă mai delicată și flexibilă, un șal sau o pelerină poate fi excelentă. Un șal (shawl) este „o piesă simplă de îmbrăcăminte, purtată lejer peste umeri pentru un plus de căldură și stil.”

DivaHair subliniază că șalurile pot fi folosite nu doar ca accesoriu, ci și pentru a completa ținuta de petrecere, mai ales când vrei să păstrezi un aer rafinat fără a purta un palton foarte gros.

În situații foarte formale, se poate opta pentru o pelerină sau o capă de tip „opera cloak”, o piesă sofisticată și fluidă, inspirată din moda de gală.

Pentru cei care doresc un look modern și texturat, există paltoane sau jachete din materiale neconvenționale. De exemplu, paltoanele din blană ecologică, teddy sau boucle sunt în tendință, spun experți în modă.

