Elizabeth Hurley demonstrează că frumusețea nu are vârstă. Actrița a strălucit într-o rochie purtată la Met Gala din 1999

Elizabeth Hurley a readus în prim-plan o rochie Versace pe care a purtat-o pentru prima dată la Met Gala din 1999. La 60 de ani, actrița britanică a postat pe Instagram o imagine din 1999 alături de una recentă, demonstrând că arată impecabil în aceeași rochie și după 27 de ani.

Rochia neagră, cu decolteu adânc și o aplicație florală, are și o crăpătură înaltă. Hurley a completat ținuta cu un colier Bulgari evaluat la 50.000 de dolari, împodobit cu diamante în designul lor emblematic de șarpe.

Fanii nu au ezitat să o laude în comentarii, subliniind că arată mai bine acum decât în urmă cu aproape trei decenii. Unii au întrebat chiar care este secretul formei sale impecabile.

Într-o postare recentă, Hurley a explicat secretul stilului său de viață.

„Nu mănânc prea mult, prea repede, prea des sau prea târziu. Mănânc porții mai mici, mestec bine, evit gustările și iau cina mai devreme. În plus, sunt foarte activă, chiar dacă nu merg la sală sau nu fac exerciții fixe”, a scris ea pe Instagram.

La începutul acestui an, actrița britanică Elizabeth Hurley a izbucnit în lacrimi la Înalta Curte din Londra, în timp ce depunea mărturie împotriva unor tabloide pe care le acuză că ar fi instalat microfoane la ferestrele casei sale, informează AFP.

Hurley, în vârstă de 60 de ani, se află printre cele șapte personalități – inclusiv prințul Harry și Elton John – care au dat în judecată compania Associated Newspapers Ltd, proprietara publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday, pentru încălcarea dreptului la viață privată. Prințul Harry, care depusese emoționat mărturie cu o zi înainte, a fost prezent din nou la tribunal în semn de solidaritate cu ceilalți reclamanți.

Fosta parteneră a actorului Hugh Grant a izbucnit de mai multe ori în lacrimi și a avut dificultăți în a se exprima în timpul prezentării plângerii sale, care vizează 15 articole publicate între 2002 și 2011 de Daily Mail și Mail on Sunday.

„Erau microfoane la pervazul ferestrei din sufrageria mea… Eram ascultată”, a declarat Hurley în instanță.

Actrița a mai spus că tabloidele ar fi ascultat conversațiile sale telefonice, ar fi înregistrat liniile fixe și ar fi instalat microfoane clandestine la ferestre. Ea susține că jurnaliștii ANL au plătit detectivi particulari pentru a obține ilegal informații și acuză publicarea unor detalii despre sarcina sa cu fiul Damian, pe care le consideră „monstruoase și halucinante”.

ANL respinge toate acuzațiile și susține că informațiile prezentate în articole au fost obținute prin mijloace legale, iar acuzațiile privind detectivii particulari sunt „fără fundament”.

Elizabeth Hurley a mai câștigat procese împotriva altor tabloide britanice pentru încălcarea vieții private. În 2017, ea a primit despăgubiri și scuze din partea Daily Mirror, iar în 2019 a ajuns la o înțelegere amiabilă cu grupul NGN, parte a imperiului media al lui Rupert Murdoch.