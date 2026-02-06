Soțul lui Elton John vrea război cu Daily Mail. Acuzațiile sunt foarte grave

David Furnish, soțul lui Elton John, a condamnat dur practicile tabloidului Daily Mail, descriind ca „o abominație” articolele „înguste la minte” publicate despre el și celebrul muzician, realizate pe baza unor informații obținute în mod ilegal, potrivit The Guardian.

David Furnish a declarat în fața Înaltei Curți că el și soțul său, Elton John, au fost „încălcați” de Daily Mail, după ce au aflat că ziarul a colaborat cu detectivi particulari pentru a le intercepta convorbirile telefonice și detaliile personale.

Furnish a precizat că, deși Mail s-a adaptat parțial vremurilor, a publicat numeroase articole critice la adresa lor, menite să le submineze identitatea și modul de viață, folosind informații furate prin angajarea detectivilor și înregistrarea convorbirilor, situație pe care a descris-o ca „o abominație”.

David Furnish și Elton John sunt printre cei șapte reclamanți, inclusiv prințul Harry, care acuză Associated Newspapers Ltd (ANL) că a ordonat colectarea ilegală de informații pentru a obține știri, acuzații pe care ANL le neagă, afirmând că articolele au fost obținute din surse diverse și că toate afirmațiile sunt „nefondate și nejustificate de probele prezentate în instanță”.

Furnish a depus mărturie printr-o conexiune video defectuoasă și a spus că inițial a presupus că poveștile proveneau din scurgeri de informații, dar prietena sa, actrița Elizabeth Hurley, l-a informat în februarie 2021 despre acuzațiile privind utilizarea tacticilor ilegale de Mail, inclusiv interceptarea convorbirilor telefonice de către detectivul Gavin Burrows la reședința lor din Windsor.

David Furnish și Elton John susțin că 10 articole publicate între 2000 și 2015 au folosit tehnici ilegale de colectare a informațiilor, inclusiv accesul la mesaje vocale și date medicale, iar alte două episoade nu au dus la publicarea unor articole. ANL a firmat că detectivul Gavin Burrows „nu a fost implicat” și că informațiile au provenit din declarații publice, presa franceză și din propriul cerc social al cuplului.

Cuplul contestă faptul că fostul purtător de cuvânt Gary Farrow ar fi furnizat informații despre viața lor, inclusiv date medicale și de sănătate, în timp ce echipa juridică a ANL susține că cercetătorii reclamanților au încercat să facă legătura între plățile către detectivi și articole „aproximativ din aceeași perioadă”, abordare pe care o consideră „nefondată și nesusținută de probe”.