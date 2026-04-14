Nicole Kidman își caută un nou rol în viață. Alegerea ei, greu de înțeles pentru mulți

Actrița australiană Nicole Kidman a declarat că intenționează să urmeze o nouă direcție profesională, pregătindu-se pentru a deveni „death doula” — un rol dedicat sprijinirii persoanelor aflate la sfârșitul vieții — la aproape doi ani după decesul mamei sale, Janelle Ann Kidman, potrivit Fox News.

Anunțul a fost făcut în timpul unui eveniment public din Statele Unite și reflectă o schimbare personală profundă, influențată de experiența pierderii și de limitele îngrijirii familiale în astfel de momente.

Declarațiile actriței au fost făcute în timpul „Silk Speaker Series”, organizat de Universittatea din San Francisco, unde Kidman a participat la o discuție moderată de jurnalista de investigație Vicky Nguyen. Evenimentul a fost relatat de publicația americană San Francisco Chronicle.

În cadrul dialogului, actrița a descris dificultățile întâmpinate în perioada în care mama sa se afla în ultimele zile de viață. Ea a subliniat sentimentul de neputință resimțit de familie în fața nevoilor emoționale și psihologice ale unei persoane aflate în pragul morții.

„Pe măsură ce mama mea se stingea, era singură, iar familia putea face doar atât. Între mine și sora mea, avem mulți copii, cariere și responsabilități. Ne doream să avem grijă de ea, mai ales că tatăl nostru nu mai era în viață, dar am realizat atunci cât de util ar fi fost să existe persoane dedicate, care să ofere sprijin imparțial și alinare”, a explicat Kidman, potrivit relatării din presă.

Această experiență a determinat-o să reflecteze asupra rolului pe care astfel de profesioniști îl pot avea în societate și asupra unei posibile implicări personale în acest domeniu.

Conceptul de „death doula” — cunoscut și ca „end-of-life doula” — este relativ recent în spațiul public, dar câștigă tot mai multă vizibilitate la nivel internațional. Potrivit International End of Life Doula Association, aceste persoane oferă sprijin non-medical celor aflați în ultimele etape ale vieții, precum și familiilor acestora.

Rolul unui astfel de specialist include:

suport emoțional și psihologic;

ghidare spirituală, dacă este dorită;

asistență practică (organizarea momentelor finale, discuții despre dorințele pacientului);

facilitarea unei morți demne, în acord cu valorile persoanei.

Organizația explică faptul că scopul principal este „împuternicirea individului în procesul morții și susținerea autodeterminării acestuia”, într-un mod care completează, dar nu înlocuiește, îngrijirea medicală.

Pentru multe familii, acest tip de sprijin devine relevant în contextul sistemelor medicale suprasolicitate sau al dificultăților de a gestiona singuri aspectele emoționale ale sfârșitului vieții.

Decizia actriței este strâns legată de relația apropiată pe care a avut-o cu mama sa de-a lungul vieții. În septembrie 2024, în timpul participării la Venice Film Festival, Kidman a aflat despre decesul mamei sale și a fost nevoită să părăsească evenimentul.

Declarația oficială a fost transmisă prin intermediul regizoarei Halina Reijn, în contextul în care actrița câștigase premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din filmul „Babygirl”.

„Am ajuns la Veneția și am aflat la scurt timp că frumoasa și curajoasa mea mamă a murit. Sunt în stare de șoc și trebuie să merg la familia mea, dar acest premiu este pentru ea. Ea m-a format și m-a definit”, a transmis Kidman, potrivit The Associated Press.

Această reacție publică a evidențiat nu doar impactul emoțional al pierderii, ci și rolul esențial pe care mama sa l-a avut în dezvoltarea sa personală și profesională.

De-a lungul anilor, Kidman a vorbit frecvent despre influența mamei sale. Într-un interviu acordat NPR în 2022, actrița descria modul în care relația lor i-a oferit o perspectivă diferită asupra lumii:

„Mama mea îmi oferă șansa de a vedea lumea prin ochii unei femei de 81 de ani. Este extrem de lucidă, nu și-a pierdut memoria și este incredibil de inteligentă. Învăț enorm din această perspectivă”, declara ea.

Într-un alt interviu pentru publicația australiană Sydney Morning Herald, Kidman sublinia rolul mamei sale în conturarea ambițiilor sale:

„Ea mi-a dat motivația de a urma această carieră, pentru că mereu am vrut să o fac mândră. În același timp, și-a dorit ca fiicele ei să aibă oportunități egale și să-și croiască propriul drum.”

Aceste declarații conturează imaginea unei relații care a depășit sfera familială, influențând direct parcursul profesional și valorile actriței.

Moartea mamei sale a venit la un deceniu după pierderea tatălui, Antony Kidman, care a murit în 2014. Această dublă experiență de pierdere a părinților pare să fi contribuit la o reevaluare a priorităților și la orientarea către activități cu o dimensiune umană profundă.

În declarațiile recente, Kidman a recunoscut că ideea de a deveni „death doula” poate părea neobișnuită, dar a subliniat că face parte dintr-un proces personal de „extindere” și învățare.

„Aceasta este o parte din dezvoltarea mea și unul dintre lucrurile pe care le voi învăța”, a afirmat ea în cadrul evenimentului.

Decizia actriței se înscrie într-o tendință mai largă, observată în special în Statele Unite și Europa, unde interesul pentru îngrijirea holistică la sfârșitul vieții este în creștere.

Pe lângă serviciile medicale paliative, tot mai multe persoane caută sprijin emoțional și spiritual personalizat.

Organizații precum International End of Life Doula Association promovează formarea profesională în acest domeniu, iar cursurile dedicate atrag participanți din diverse medii — de la asistenți medicali la persoane fără experiență medicală, dar interesate de sprijinul comunitar.

Această evoluție reflectă o schimbare culturală mai amplă, în care moartea este abordată nu doar ca un eveniment medical, ci ca un proces complex, care implică dimensiuni emoționale, sociale și spirituale.

Anunțul făcut de Nicole Kidman marchează o posibilă tranziție către un rol profund diferit de cel care i-a definit cariera până acum.

Dincolo de notorietatea sa în industria cinematografică, intenția de a deveni „death doula” evidențiază impactul experiențelor personale asupra alegerilor profesionale și reflectă o preocupare tot mai vizibilă pentru sprijinul uman în momentele finale ale vieții.

Într-un context global în care îngrijirea paliativă și suportul emoțional capătă o importanță crescândă, demersul actriței aduce în atenție un domeniu încă puțin cunoscut, dar în expansiune, și contribuie la o discuție mai amplă despre modul în care societatea înțelege și gestionează sfârșitul vieții.