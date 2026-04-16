Elizabeth Banks atacă opțiunile de vot ale femeilor albe. Comentariile sale aprind dezbaterea politică

Actrița americană Elizabeth Banks a generat reacții în spațiul public după ce a declarat că nu „înțelege” de ce 53% dintre femeile albe din Statele Unite au votat pentru Donald Trump în detrimentul vicepreședintei Kamala Harris, în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024, potrivit Fox News.

Afirmațiile au fost făcute într-un episod recent al podcastului realizat de publicația Bustle și au fost ulterior relatate de presa internațională, inclusiv de Variety. În timpul discuției, Banks a exprimat confuzie față de opțiunile electorale ale unei părți semnificative a electoratului feminin alb din SUA.

„Effie este modelul, oameni buni. Nu înțeleg cele 53% dintre femeile albe care nu au votat pentru Kamala. La ce vă gândeați?”, a declarat actrița.

Banks a făcut referire la personajul său, Effie Trinket, din seria cinematografică „The Hunger Games”, sugerând că femeile ar trebui să devină „revoluționare” împotriva a ceea ce ea a descris drept un „regim fascist”.

Datele publicate de Pew Research Center confirmă că majoritatea femeilor albe au votat pentru Donald Trump în alegerile prezidențiale din 2024, o tendință observată și în cicluri electorale anterioare.

Aceste rezultate reflectă diviziunile persistente din electoratul american, în special pe criterii de rasă, gen și nivel de educație.

Elizabeth Banks a devenit cunoscută pentru rolul lui Effie Trinket în franciza „The Hunger Games”, unde a apărut în toate cele patru filme originale, inclusiv „Catching Fire” și „Mockingjay”.

Personajul său are un arc narativ semnificativ: de la susținător al unui regim autoritar fictiv la aliat al rebeliunii. Banks a subliniat acest parcurs ca fiind relevant pentru mesajul transmis:

„Pentru mine, Effie este unul dintre personajele cu cea mai mare evoluție pe care le-am interpretat, deoarece susține inițial acest regim de care beneficiază.”

Înainte de alegerile din 2024, Banks și-a exprimat public sprijinul pentru Kamala Harris. Ea a participat la inițiative de campanie, inclusiv la un turneu dedicat drepturilor reproductive în Las Vegas.

Într-o postare pe Instagram, actrița a transmis:

„Drepturile noastre, libertatea noastră și accesul la servicii de sănătate sunt literalmente în joc. Vă rog să verificați înregistrarea pentru vot și să vă faceți un plan pentru ziua alegerilor.”

Declarațiile actriței au fost urmate de reacții divergente în mediul politic și mediatic american. Un purtător de cuvânt al Casei Albe, citat de Fox News Digital, a criticat comentariile, afirmând că opiniile celebrităților din Hollywood nu reflectă preocupările majorității alegătorilor.

În paralel, dezbaterea privind rolul personalităților publice în discursul politic rămâne activă în SUA, în special în contextul polarizării accentuate după alegerile din 2024.

Declarațiile lui Elizabeth Banks evidențiază tensiunile politice și culturale persistente din societatea americană, în special în ceea ce privește comportamentul electoral al diferitelor grupuri demografice.

În timp ce datele confirmă tendințele de vot menționate, reacțiile publice arată că interpretarea acestor rezultate rămâne un subiect controversat, amplificat de implicarea figurilor publice în dezbaterea politică.