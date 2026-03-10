Trump prezintă planul GOP pentru alegerile intermediare. Ce au de făcut Republicanii

Președintele american Donald Trump a prezentat lista sa de priorități legislative, pe care susține că Republicanii ar trebui să se concentreze pentru a-și menține majoritatea în Congres și controlul guvernului federal în urma alegerilor intermediare din noiembrie, potrivit Fox News.

În cadrul Conferinței Problemele Membrilor Republicani, Trump a anunțat cinci puncte pe care le consideră vitale pentru succesul partidului său: verificarea cetățeniei la vot, introducerea obligatorie a cardului de identificare pentru alegători, restricționarea votului prin corespondență, interzicerea intervențiilor chirurgicale de schimbare de sex la minori și prevenirea participării bărbaților în competițiile sportive feminine.

„Acestea sunt prioritățile Trump, cele mai importante aspecte care ar trebui să fie pe agenda Camerei Reprezentanților,” a declarat președintele. El a afirmat că aceste măsuri reflectă dorințele alegătorilor și ar oferi republicanilor un avantaj semnificativ în alegerile intermediare.

Republicanii dețin momentan o ușoară majoritate în ambele camere ale Congresului: patru locuri peste democrați în Camera Reprezentanților și șase locuri în plus în Senat. Istoric, însă, partidul aflat la Casa Albă întâmpină dificultăți în menținerea majorității în alegerile intermediare, iar ultimele excepții notabile datează din 2002, în timpul administrației Bush, după atacurile de la World Trade Center.

Pentru a-și menține avantajul numeric, republicanii trebuie să înfrunte aceste tendințe istorice. În acest sens, Trump consideră că respectarea agendei sale legislative ar putea "garanta victoria la alegerile intermediare."

Două dintre prioritățile sale sunt deja abordate prin SAVE America Act, un proiect legislativ care ar impune dovada cetățeniei pentru înregistrarea și exercitarea dreptului de vot. Actul a fost aprobat recent în Cameră, însă viitorul său în Senat rămâne incert, deoarece pentru a trece ar necesita votul a cel puțin șapte senatori democrați pentru a depăși pragul de 60 de voturi și a evita filibusterul.

Criticii afirmă că legislația ar putea limita accesul la vot pentru cetățenii care nu pot furniza documente oficiale precum pașaportul, REAL ID sau certificatul de naștere.

Mai mulți membri ai Congresului au propus proiecte de lege privind problemele transgender, însă niciunul nu a trecut până acum de ambele camere. Trump și-a exprimat încrederea că respectarea acestei agende populare va atrage sprijinul masiv al alegătorilor, așa cum s-a întâmplat în 2024.